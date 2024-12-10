Из-за вымирания грифов в Индии за последние 30 лет дополнительно умерли около полумиллиона человек.
Главные тезисы
- Вымирание грифов в Индии привело к смерти более полумиллиона человек из-за использования диклофенака.
- Нарушение баланса в экосистеме после исчезновения грифов привело к размножению диких собак и крыс, росту случаев бешенства и распространению опасных заболеваний.
- Кризис стервятников в Индии подчеркивает важность сохранения биоразнообразия для поддержания здоровья и безопасности людей.
- Использование диклофенака в животноводстве стало основной угрозой для выживания грифов, что привело к катастрофическим последствиям для человечества.
- Сохранение видов животных не только вопрос экологии, но и важное условие для стабильности экосистем и предотвращения массовых трагедий в будущем.
Как вымирание грифов в Индии привело к массовым смертям среди людей
Как отмечает эволюционный биолог из Ратгерского университета в США Скотт Треверс, к 90-м годам прошлого века в Индии обитало большое количество грифов, которые были представлены тремя ключевыми видами.
Однако уже к 2007 году общая численность грифов в стране сократилась на 97%-99,9%.
Причиной катастрофического вымирания этих птиц, которое стало наиболее стремительным из аналогичных случаев за всю историю, стало использование нестероидного противовоспалительного препарата диклофенак, широко используемого в животноводстве.
Он не представляет угрозы для домашнего скота, однако является смертельным ядом для грифов, питавшихся телами мертвых домашних животных.
От одного мертвого животного, в теле которого находился диклофенак, могли отравиться и умереть десятки грифов.
Что служило причиной крайне высокой смертности в Индии в результате вымирания грифов
Вымирание этих птиц привело к нарушению баланса в экосистеме Индии и освободило пространство для бесконтрольного размножения диких собак и крыс.
В отличие от грифов, сильные кислоты в желудках которых позволяли им нейтрализовать смертоносные бактерии в мясе мертвых животных, собаки и крысы наоборот превратились в разносчиков опасных болезней.
Это привело к рекордному росту случаев бешенства. Так, в период с 1992 по 2006 год от бешенства умерли не менее 47 тыс 300 жителей Индии.
Однако худшим оказалось то, что трупы животных теперь при отсутствии грифов разлагались и опасные инфекционные возбудители попадали в источники питьевой воды.
Это вызвало стремительное распространение таких опасных заболеваний, как сибирская язва, туберкулез и бруцеллез.
По подсчетам исследователей, с 2000 по 2005 годы из-за стремительного распространения этих болезней дополнительная смертность составляла более 100 тыс. человек ежегодно.
То есть только за эти пять лет и только по этой причине избыточная смертность в Индии совокупно составила около полумиллиона человек.
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