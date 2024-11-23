По информации американских медиков, смертность в результате злоупотребления алкогольными напитками в США выросла почти в два раза в период с 1999 года по 2020 год.
Главные тезисы
- Смертность от алкоголя в США увеличилась вдвое за двадцать лет, наибольший рост наблюдается среди молодых людей.
- Употребление алкоголя связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и избыточным весом.
- Даже умеренное употребление алкоголя может привести к преждевременной смерти и инвалидности, подчеркивают медики.
- Пандемия COVID-19 способствовала росту потребления алкоголя из-за смягчения ограничений на продажу спиртного.
- Совокупное воздействие ожирения и злоупотребления алкоголем увеличивает риск развития серьезных заболеваний, поэтому важно обратить внимание на свой образ жизни и потребление алкоголя.
Что известно о стремительном росте смертности из-за злоупотребления алкогольными напитками
По результатам недавних исследований, в течение 2020 года из-за злоупотребления алкогольными напитками на территории США умерло 50 тыс. человек в возрасте от 25 до 85 лет, тогда как в 1999 году этот показатель составлял 20 тыс. умерших.
Отмечается, что рост смертности наблюдался во всех возрастных группах, однако больше всего показатели смертности выросли среди молодых людей в возрасте 25-34 лет.
Среди представителей этой возрастной группы уровень смертности от злоупотребления алкогольными напитками срез почти в 4 раза.
За два десятилетия уровень смертности среди женщин из-за проблем с алкоголем увеличился в 2,5 раза.
Среди причин высокой смертности у злоупотребляющих алкогольными напитками, заболевания сердца, печени, нервной системы, поджелудочной железы, алкогольная интоксикация, психические и поведенческие расстройства.
При этом в исследовании не учитываются погибшие в ДТП, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.
По словам профессора медицины из Флоридского Атлантического университета Чарльза Геннекенса, даже умеренное употребление алкоголя существенно повышает риск преждевременной смерти и инвалидности.
Американские ученые также обращают внимание на то, что в период карантинных мер из-за пандемии COVID-19 употребление алкоголя также значительно выросло.
Как изменились показатели смертности в результате злоупотребления алкоголем
Во многих регионах были смягчены ограничения на продажу спиртного, что только усугубило ситуацию.
1999 год: более 19 тыс. 300 смертей от алкоголя, 10,7 случая на 100 тыс. населения.
2020 год: более 48 тыс. 800 смертей от алкоголя, 21,6 случая на 100 тыс. населения.
Больше смертей из-за злоупотребления алкоголя зафиксировали среди людей возрастной группы 55-64 года.
Авторы исследования отмечают, что распространение смертности также влияет ожирение.
Более 70% взрослых американцев имеют избыточный вес или ожирение, причем это состояние фиксируется во младшем возрасте. Ожирение и употребление алкоголя увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, а их сочетание может ускорять развитие болезней.
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