По информации американских медиков, смертность в результате злоупотребления алкогольными напитками в США выросла почти в два раза в период с 1999 года по 2020 год.

Что известно о стремительном росте смертности из-за злоупотребления алкогольными напитками

По результатам недавних исследований, в течение 2020 года из-за злоупотребления алкогольными напитками на территории США умерло 50 тыс. человек в возрасте от 25 до 85 лет, тогда как в 1999 году этот показатель составлял 20 тыс. умерших.

Отмечается, что рост смертности наблюдался во всех возрастных группах, однако больше всего показатели смертности выросли среди молодых людей в возрасте 25-34 лет.

Алкогольные напитки

Среди представителей этой возрастной группы уровень смертности от злоупотребления алкогольными напитками срез почти в 4 раза.

За два десятилетия уровень смертности среди женщин из-за проблем с алкоголем увеличился в 2,5 раза.

Среди причин высокой смертности у злоупотребляющих алкогольными напитками, заболевания сердца, печени, нервной системы, поджелудочной железы, алкогольная интоксикация, психические и поведенческие расстройства.

При этом в исследовании не учитываются погибшие в ДТП, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

По словам профессора медицины из Флоридского Атлантического университета Чарльза Геннекенса, даже умеренное употребление алкоголя существенно повышает риск преждевременной смерти и инвалидности.

Американские ученые также обращают внимание на то, что в период карантинных мер из-за пандемии COVID-19 употребление алкоголя также значительно выросло.

Как изменились показатели смертности в результате злоупотребления алкоголем

Во многих регионах были смягчены ограничения на продажу спиртного, что только усугубило ситуацию.

1999 год: более 19 тыс. 300 смертей от алкоголя, 10,7 случая на 100 тыс. населения.

2020 год: более 48 тыс. 800 смертей от алкоголя, 21,6 случая на 100 тыс. населения.

Больше смертей из-за злоупотребления алкоголя зафиксировали среди людей возрастной группы 55-64 года.

Авторы исследования отмечают, что распространение смертности также влияет ожирение.