За інформацією американських медиків, смертність внаслідок зловживання алкогольними напоями у США зросла майже у двічі у період з 1999 року по 2020.

Що відомо про стрімке зростання смертності через зловживання алкогольними напоями

За результатами нещодавніх досліджень, протягом 2020 року через зловживання алкогольними напоями на території США померло 50 тис людей у віці від 25 до 85 років, тоді як у 1999 році цей показник складав 20 тис померлих.

Зазначається, що зростання смертності спостерігалось у всіх вікових групах, однак найбільше показники смертності зросли серед молодих людей у віці 25–34 років.

Алкогольні напої

Серед представників цієї вікової групи рівень смертності від зловживання алкогольними напоями зріз майже в 4 рази.

За два десятиліття рівень смертності серед жінок через проблеми з алкоголем збільшився у 2,5 рази.

Серед причин високої смертності в тих, хто зловживає алкогольними напоями, захворювання серця, печінки, нервової системи, підшлункової залози, алкогольна інтоксикація, психічні та поведінкові розлади.

При цьому у дослідженні не враховуються загиблі у ДТП, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

За словами професора медицини з Флоридського Атлантичного університету Чарльза Геннекенса, навіть помірне вживання алкоголю істотно підвищує ризики передчасної смерті та інвалідності.

Американські науковці також звертають увагу на те, що у період карантинних заходів через пандемію COVID-19 вживання алкоголю також значно зросло.

Як змінились показники смертності внаслідок зловживання алкоголем

У багатьох регіонах були пом’якшені обмеження на продаж спиртного, що лише погіршило ситуацію.

1999 рік: понад 19 тис 300 смертей від алкоголю, 10,7 випадку на 100 тис населення.

2020 рік: понад 48 тис 800 смертей від алкоголю, 21,6 випадку на 100 тис населення.

Найбільше смертей через зловживання алкоголю зафіксували серед людей вікової групи 55–64 роки.

Автори дослідження зазначають, що на поширення смертності також впливає ожиріння.