Исследователи из Испании подсчитали, что каждый год от ядовитых газов в результате использования газовых плит в странах ЕС умирает около 40 тыс. человек.

Какую опасность представляют газовые плиты

Ученые под руководством Европейского альянса общественного здоровья провели исследования среди домохозяйств в странах ЕС и Великобритании.

Выяснилось, что газовые плиты для приготовления пищи используются в каждом третьем доме в странах ЕС.

В Великобритании их доля доходит до 54%. В Италии, Нидерландах, Румынии и Венгрии она превосходит 60%.

Газовая плита

Дело в том, что газовые плиты являются источником токсичных веществ, поражающих сердце и легкие.

При сжигании газа газовыми плитами в процесс приготовления пищи выделяется диоксид азота, поражающий дыхательные пути.

Кроме этого, ученые также зафиксировали выделение диоксида углерода, который еще приводит к усилению парникового эффекта и еще больших климатических изменений.

Масштабы проблемы намного больше, чем мы думали, — предупреждает ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

Исследователи установили, что более 36 тыс. человек в странах ЕС и 3,9 тыс. в Великобритании ежегодно преждевременно умирают в результате влияния от использования газовых плит, что превышает число погибших в ДТП.

Ученые также добавляют, что количество тех, кто испытывает проблемы со здоровьем или погиб в результате использования газовых плит может быть еще большим, поскольку в исследовании не учитывалось влияние угарного газа, образующегося в условиях недостатка кислорода в помещении.

Также при горении выделяется бензол.

Ученые выяснили, что использование газовой плиты сокращает жизнь человека почти на два года.

Как защитить себя от губительного воздействия газовых плит.

Частично защитить себя от испарений во время приготовления можно с помощью открытых окон и включенной вытяжки.

В Украине при отключении света некоторые люди используют газовые плиты не только для приготовления пищи, но и для обогрева помещения. Но это еще опаснее.

В таких случаях обычно закрывают окна, включают конфорки и духовой шкаф. Таким образом, свежий воздух не поступает, а газ горит. Тогда есть риск выделения угарного газа.

Также важно периодически проветривать помещение, где работают газовые плиты.