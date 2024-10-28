Дослідники з Іспанії підрахували, що кожного року від отруйних газів внаслідок використання газових плит у країнах ЄС помирає близько 40 тис осіб.

Яку небезпеку становлять газові плити

Науковці під керівництвом Європейського альянсу громадського здоров'я провели дослідження серед домогосподарств у країнах ЄС та Великій Британії.

З’ясувалось, що газові плити для приготування їжі використовують у кожному третьому будинку в країнах ЄС.

У Британії їхня частка зростає до 54%. В Італії, Нідерландах, Румунії та Угорщині вона перевищує 60%.

Газова плита

Справа в тому, що газові плити є джерелом токсичних речовин, які вражають серце та легені.

Під час спалювання газу газовими плитами в процес приготування їжі виділяється діоксид азоту, який вражає дихальні шляхи.

Окрім цього науковці також зафіксували виділення діоксиду вуглецю, який ще призводить до посилення парникового ефекту та ще більших кліматичних змін.

Масштаби проблеми набагато більші, ніж ми думали, — попереджає провідний автор дослідження Хуана Марія Дельгадо-Саборіт. Поширити

Дослідники встановили, що більше 36 тис людей у країнах ЄС та 3,9 тис у Великій Британії щороку передчасно помирають внаслідок впливу від використання газових плит, що перевищує кількість загиблих у ДТП.

Науковці також додають, що кількість тих, хто має проблеми зі здоров’ям або загинув внаслідок використання газових плит може бути ще більшою, оскільки у дослідженні не враховувався вплив чадного газу, що утворюється в умовах нестачі кисню у приміщенні.

Також під час горіння виділяється бензол.

Науковці з’ясували, що використання газової плити скорочує життя людини майже на два роки.

Як захистити себе від згубного впливу газових плит

Частково захистити себе від випарів під час приготування їжі можна за допомогою відкритих вікон та ввімкненої витяжки.

В Україні під час відключень світла деякі люди використовують газові плити не тільки для приготування їжі, але й для обігріву приміщення. Але це ще небезпечніше.

Зазвичай у таких випадках зачиняють вікна, вмикають конфорки та духову шафу. Таким чином свіже повітря не надходить, а газ горить. Тоді є ризик виділення чадного газу.

Також важливо періодично провітрювати приміщення, де працюють газові плити.