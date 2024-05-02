Україна сподівається збільшити зимові газові сховища для Європи на 60% — Reuters

Цієї зими Україна планує зберігати близько 4 мільярдів кубометрів газу для іноземних компаній і трейдерів. Це на 60% більше, ніж минулого року.

Українські газові сховища для Європи

Виконавчий директор Нафтогазу Олексій Чернишов сказав Reuters, що Росія з березня атакувала інфраструктуру компанії п’ять разів. Це відбулося уперше з початку широкомасштабної війни в лютому 2022 року.

Він розповів, що підземне сховище не постраждало, але "Нафтогаз" працює над посиленням оборони, оскільки газоперекачувальні споруди над землею більш уразливі до атак.

Підземні потужності, які знаходяться переважно на заході України, мають потужність 31 млрд куб.

Цього достатньо, щоб покрити річні потреби України та дозволити зберігати надлишкові обсяги з Європи, які будуть вивільнені під час пікового попиту взимку.

Чернишов зазначив, що іноземні трейдери останніми днями відновили закачування газу в сховище. За його словами, обсяги поки що невеликі, але він очікує, що вони зростуть пізніше цього року з наближенням опалювального сезону.

Нафтогаз має близько 100 контрактів з іноземними трейдерами на зберігання газу

Зазвичай українські сховища використовувала Польща, але у Нафтогазі заявили, що спілкувалися з фірмами навіть у Франції, щоб збільшити кількість клієнтів.

Ми зустрічаємося з європейськими вантажовідправниками, де ми погоджуємо обсяги закачування (газу, — ред.). Вони (росіяни, — ред.) мають на меті дискредитувати нас як енергетичний хаб зі сховищами. Олексій Чернишов Виконавчий директор Нафтогазу

За словами Чернишова, компанія має близько 100 контрактів з іноземними трейдерами на зберігання газу.

Як відомо у грудні закінчується дія транзитної угоди, за якою Росія постачає газ до Європи через Україну. Україна заявила, що не планує її поновлювати.