Украина надеется увеличить зимние газовые хранилища для Европы на 60% — Reuters

Нынешней зимой Украина планирует хранить около 4 миллиардов кубометров газа для иностранных компаний и трейдеров. Это на 60% больше, чем в прошлом году.
Украинские газовые хранилища для Европы
Исполнительный директор Нафтогаза Алексей Чернышев сказал Reuters, что Россия с марта атаковала инфраструктуру компании пять раз. Это произошло впервые с начала широкомасштабной войны в феврале 2022 года.
Он рассказал, что подземное хранилище не пострадало, но "Нафтогаз" работает над усилением обороны, поскольку газоперекачивающие сооружения над землей более уязвимы к атакам.
Подземные мощности, преимущественно на западе Украины, имеют мощность 31 млрд куб.
Этого достаточно, чтобы покрыть годовые потребности Украины и позволить сохранять избыточные объемы из Европы, которые будут освобождены во время пикового спроса зимой.
Чернышев отметил, что иностранные трейдеры в последние дни возобновили закачку газа в хранилище. По его словам, объемы пока невелики, но он ожидает, что они вырастут позже в этом году с приближением отопительного сезона.
У Нафтогаза около 100 контрактов с иностранными трейдерами на хранение газа
Обычно украинские хранилища использовала Польша, но в Нафтогазе заявили, что общались с фирмами даже во Франции, чтобы увеличить количество клиентов.
По словам Чернышева, у компании есть около 100 контрактов с иностранными трейдерами на хранение газа.
Как известно, в декабре заканчивается действие транзитного соглашения, по которому Россия поставляет газ в Европу через Украину. Украина заявила, что не намерена ее возобновлять.
Как пишет Reuters, хранение газа помогает Украине получать доходы, одновременно обеспечивая Европе дополнительную гибкость поставок после того, как континент сократил импорт российского газа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-