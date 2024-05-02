Украина надеется увеличить зимние газовые хранилища для Европы на 60% — Reuters

Нынешней зимой Украина планирует хранить около 4 миллиардов кубометров газа для иностранных компаний и трейдеров. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Украинские газовые хранилища для Европы

Исполнительный директор Нафтогаза Алексей Чернышев сказал Reuters, что Россия с марта атаковала инфраструктуру компании пять раз. Это произошло впервые с начала широкомасштабной войны в феврале 2022 года.

Он рассказал, что подземное хранилище не пострадало, но "Нафтогаз" работает над усилением обороны, поскольку газоперекачивающие сооружения над землей более уязвимы к атакам.

Подземные мощности, преимущественно на западе Украины, имеют мощность 31 млрд куб.

Этого достаточно, чтобы покрыть годовые потребности Украины и позволить сохранять избыточные объемы из Европы, которые будут освобождены во время пикового спроса зимой.

Чернышев отметил, что иностранные трейдеры в последние дни возобновили закачку газа в хранилище. По его словам, объемы пока невелики, но он ожидает, что они вырастут позже в этом году с приближением отопительного сезона.

У Нафтогаза около 100 контрактов с иностранными трейдерами на хранение газа

Обычно украинские хранилища использовала Польша, но в Нафтогазе заявили, что общались с фирмами даже во Франции, чтобы увеличить количество клиентов.

Мы встречаемся с европейскими грузоотправителями, где мы согласовываем объемы закачки (газа, — ред.). Они (россияне, — ред.) преследуют цель дискредитировать нас как энергетический хаб с хранилищами. Алексей Чернышев Исполнительный директор Нафтогаза

По словам Чернышева, у компании есть около 100 контрактов с иностранными трейдерами на хранение газа.

Как известно, в декабре заканчивается действие транзитного соглашения, по которому Россия поставляет газ в Европу через Украину. Украина заявила, что не намерена ее возобновлять.