Через вимирання грифів в Індії за останні 30 років додатково померли близько півмільйона людей.

Як вимирання грифів в Індії призвело до масових смертей серед людей

Як зазначає еволюційний біолог із Ратгерського університету у США Скот Треверс, до 90-х років минулого століття в Індії мешкала велика кількість грифів, які були представлені трьома ключовими видами.

Однак вже до 2007 року загальна чисельність грифів у країні скоротилась на 97%-99,9%.

Бенгальський гриф

Причиною катастрофічного вимирання цих птахів, яке стало найбільш стрімким з аналогічних випадків за всю історію, виявилось використання нестероїдного протизапального препарату диклофенак, широко використовуваного у тваринництві.

Він не становить загрози для домашньої худоби, однак є смертельною отрутою для грифів, які харчувались тілами мертвих домашніх тварин.

Від однієї мертвої тварини, у тілі якої містився диклофенак, могли отруїтись та померти десятки грифів.

Що слугувало причиною вкрай високої смертності в Індії внаслідок вимирання грифів

Вимирання цих птахів призвело до порушення балансу в екосистемі Індії і звільнило простір для безконтрольного розмноження диких собак і щурів.

Навідміну від грифів, сильні кислоти у шлунках яких дозволяли їм нейтралізувати смертоносні бактерії у м’ясі мертвих тварин, собаки і щури навпаки перетворились на рознощиків небезпечних хвороб.

Це призвело до рекордного зростання випадків сказу. Так у період з 1992 по 2006 рік від сказу померли щонайменше 47 тис 300 жителів Індії.

Однак найгіршим виявилось те, що трупи тварин тепер за відсутності грифів розкладались і небезпечні інфекційні збудники потрапляли до джерел питної води.

Це викликало стрімке поширення таких небезпечних хвороб , як сибірська виразка, туберкульоз і бруцельоз.

За підрахунками дослідників, з 2000 по 2005 роки через стрімке поширення цих хвороб додаткова смертність складала понад 100 тис людей щорічно.

Тобто лише за ці п'ять років і лише з цієї причини надлишкова смертність в Індії сукупно склала близько півмільйона людей.