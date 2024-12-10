Через вимирання грифів в Індії за останні 30 років додатково померли близько півмільйона людей.
Головні тези:
- Вимирання грифів в Індії призвело до загибелі понад півмільйона людей через використання нестероїдного протизапального препарату диклофенаку, який став найбільшою загрозою для цих птахів.
- Внаслідок вимирання грифів у Індії порушився баланс в екосистемі, що призвело до безконтрольного розмноження диких собак і щурів, зростання випадків сказу та поширення небезпечних хвороб серед людей.
- Криза стерв'ятників стала яскравим прикладом взаємозв'язку екосистем та показала, як важливо зберігати різноманіття видів для підтримання здоров'я та безпеки людей.
- Втрата грифів в Індії викликала надзвичайні ситуації в охороні здоров'я, призвела до економічних втрат та людських трагедій, що підкреслило необхідність збереження природного біорізноманіття.
- Збереження видів тварин - це не лише питання екології, але й питання забезпечення стабільності екосистем, здоров'я населення та уникнення масових трагедій у майбутньому.
Як вимирання грифів в Індії призвело до масових смертей серед людей
Як зазначає еволюційний біолог із Ратгерського університету у США Скот Треверс, до 90-х років минулого століття в Індії мешкала велика кількість грифів, які були представлені трьома ключовими видами.
Однак вже до 2007 року загальна чисельність грифів у країні скоротилась на 97%-99,9%.
Причиною катастрофічного вимирання цих птахів, яке стало найбільш стрімким з аналогічних випадків за всю історію, виявилось використання нестероїдного протизапального препарату диклофенак, широко використовуваного у тваринництві.
Він не становить загрози для домашньої худоби, однак є смертельною отрутою для грифів, які харчувались тілами мертвих домашніх тварин.
Від однієї мертвої тварини, у тілі якої містився диклофенак, могли отруїтись та померти десятки грифів.
Що слугувало причиною вкрай високої смертності в Індії внаслідок вимирання грифів
Вимирання цих птахів призвело до порушення балансу в екосистемі Індії і звільнило простір для безконтрольного розмноження диких собак і щурів.
Навідміну від грифів, сильні кислоти у шлунках яких дозволяли їм нейтралізувати смертоносні бактерії у м’ясі мертвих тварин, собаки і щури навпаки перетворились на рознощиків небезпечних хвороб.
Це призвело до рекордного зростання випадків сказу. Так у період з 1992 по 2006 рік від сказу померли щонайменше 47 тис 300 жителів Індії.
Однак найгіршим виявилось те, що трупи тварин тепер за відсутності грифів розкладались і небезпечні інфекційні збудники потрапляли до джерел питної води.
Це викликало стрімке поширення таких небезпечних хвороб , як сибірська виразка, туберкульоз і бруцельоз.
За підрахунками дослідників, з 2000 по 2005 роки через стрімке поширення цих хвороб додаткова смертність складала понад 100 тис людей щорічно.
Тобто лише за ці п'ять років і лише з цієї причини надлишкова смертність в Індії сукупно склала близько півмільйона людей.
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