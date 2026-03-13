Екологічна загроза внаслідок російського обстрілу — Молдова звернулася до ЄС через забруднення Дністра

Молдовський прем'єр-міністр Александру Мунтяну оголосив, що Молдова звернулась за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер.
Головні тези:
- Молдова звернулася до ЄС через забруднення річки Дністер після ракетно-дронової атаки РФ по Україні.
- Державні установи Молдови просять підтримку ЄС для моніторингу та ліквідації наслідків забруднення річки.
- Україна та Румунія вислали фахівців для допомоги у чистці води та запобіганні можливим загрозам для довкілля.
Молдова звернулася до ЄС через забруднення Дністра
За словами Мунтяну, допомога ЄС необхідна, щоб посилити можливості державних установ, які займаються моніторингом та ліквідацією наслідків забруднення.
Після ракетно-дронової атаки РФ по Україні у річці Дністер було виявлено плями технічних масел. Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, за попередніми даними, забруднення Дністра можливо пов'язане з витоком ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки РФ 7 березня.
Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.
Міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер повідомив, що деякі населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без води.
За його словами, українська сторона з ранку проводить роботи на своїй ділянці берега Дністра. До операції також долучилися фахівці з Румунії. Вони встановлюють додаткові фільтри для очищення води.
Військовослужбовці Національної армії прибули на північ Молдови, щоб допомогти впоратися з екологічною загрозою. Табір для управління ситуацією розгорнули в селі Курешниця Сорокського району.
10 березня Молдова скерувала офіційний запит до України через появу маслянистих плям на річці Дністер.
Згодом молдовські фахівці почали встановлювати фільтри, щоб зупинити поширення річкою забрудненення.
