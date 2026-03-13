Экологическая угроза в результате российских обстрелов — Молдова обратилась в ЕС из-за загрязнения Днестра

Молдавский премьер-министр Александру Мунтяну объявил, что Молдова обратилась за помощью в ЕС из-за загрязнения реки Днестр.
Главные тезисы
- Молдавия обратилась в ЕС из-за загрязнения реки Днестр после ракетно-дроновой атаки РФ по Украине.
- Украина и Румыния направили специалистов для помощи в чистке воды и ликвидации последствий загрязнения реки.
Молдова обратилась в ЕС из-за загрязнения Днестра
По словам Мунтяну, помощь ЕС необходима, чтобы усилить возможности государственных учреждений, занимающихся мониторингом и ликвидацией последствий загрязнения.
После ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел. Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, по предварительным данным, загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, которое произошло в результате атаки РФ 7 марта.
Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в том числе в районе села Наславча Республики Молдова.
Министр охраны окружающей среды Молдовы Георг Хадждер сообщил, что некоторые населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без воды.
По его словам, украинская сторона с утра производит работы на своем участке берега Днестра. К операции также присоединились специалисты Румынии. Они устанавливают дополнительные фильтры для очистки воды.
Военнослужащие Национальной армии прибыли на север Молдовы, чтобы помочь справиться с экологической угрозой. Лагерь для управления ситуацией развернули в деревне Курешница Сорокского района.
10 марта Молдова направила официальный запрос в Украину из-за появления маслянистых пятен на реке Днестр.
Впоследствии молдавские специалисты начали устанавливать фильтры, чтобы остановить распространение по реке загрязнения.
