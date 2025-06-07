Екологічне диво. Що відомо про "воскресіння" озера Туларе

Наукова спільнота не приховує свого шоку після того, як у США сталося справжнє екологічне диво. Саме там після понад столітньої відсутності повернулося озеро Туларе.

У чому полягає феномен озера Туларе

Що важливо розуміти, колись воно було найбільшою прісноводною водоймою на заході США.

За словами вчених, така ситуація склалася через аномально вологу зиму та стрімке танення снігів у горах Сьєрра-Невада, пише Dailygalaxy.

Озеро, яке зникло ще у 1890-х роках через осушення для сільського господарства, заповнилося знову, затопивши частину регіону Сан-Хоакін. Поширити

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На переконання науковців, своєрідне “воскресіння” Туларе може бути ознакою глобальної зміни клімату.

З заявою з цього приводу уже виступила дослідниця Вівіан Андерхілл.

Це не просто повінь. Це повернення озера, — підкреслила вона. Поширити

Варто звернути увагу на те, що з поверненням води відновилася й екосистема: повернулися пелікани, водоплавні птахи, а корінне плем'я Тачі Йокут знову проводить традиційні церемонії.

Попри усі ці плюси, “воскресіння” цієї водойми завдало шкоди сільськогосподарським господарствам — затоплено поля, зруйновано будинки.