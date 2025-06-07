Екологічне диво. Що відомо про "воскресіння" озера Туларе

Наукова спільнота не приховує свого шоку після того, як у США сталося справжнє екологічне диво. Саме там після понад столітньої відсутності повернулося озеро Туларе.
Головні тези:
- Повернення Туларе може бути ознакою глобальних змін клімату.
- Відродження озера завдало шкоди сільськогосподарським господарствам.
У чому полягає феномен озера Туларе
Що важливо розуміти, колись воно було найбільшою прісноводною водоймою на заході США.
За словами вчених, така ситуація склалася через аномально вологу зиму та стрімке танення снігів у горах Сьєрра-Невада, пише Dailygalaxy.
На переконання науковців, своєрідне “воскресіння” Туларе може бути ознакою глобальної зміни клімату.
З заявою з цього приводу уже виступила дослідниця Вівіан Андерхілл.
Варто звернути увагу на те, що з поверненням води відновилася й екосистема: повернулися пелікани, водоплавні птахи, а корінне плем'я Тачі Йокут знову проводить традиційні церемонії.
Попри усі ці плюси, “воскресіння” цієї водойми завдало шкоди сільськогосподарським господарствам — затоплено поля, зруйновано будинки.
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