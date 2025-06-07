Экологическое чудо. Что известно о "воскресении" озера Туларе

Научное сообщество не скрывает своего шока после того, как в США случилось настоящее экологическое чудо. Там после более чем столетнего отсутствия вернулось озеро Туларе.

В чем заключается феномен озера Туларе

Что важно понимать, когда-то оно было самым большим пресноводным водоемом на западе США.

По словам ученых, такая ситуация сложилась из-за аномально влажной зимы и стремительного таяния снегов в горах Сьерра-Невада, пишет Dailygalaxy.

Озеро, пропавшее еще в 1890-х годах из-за осушения для сельского хозяйства, заполнилось снова, затопив часть региона Сан-Хоакин. Поделиться

Фото: скриншот

По мнению ученых, своеобразное "воскресение" Туларе может быть признаком глобального изменения климата.

С заявлением на этот счет уже выступила исследовательница Вивиан Андерхилл.

Это не просто наводнение. Это возвращение озера, — подчеркнула она. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что с возвращением воды восстановилась и экосистема: вернулись пеликаны, водоплавающие птицы, а коренное племя Тачи Йокут снова проводит традиционные церемонии.

Несмотря на все эти плюсы, "воскресение" этого водоема нанесло ущерб сельским хозяйствам — затоплены поля, разрушены дома.