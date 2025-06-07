Экологическое чудо. Что известно о "воскресении" озера Туларе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Экологическое чудо. Что известно о "воскресении" озера Туларе

В чем заключается феномен озера Туларе
Читати українською
Источник:  online.ua

Научное сообщество не скрывает своего шока после того, как в США случилось настоящее экологическое чудо. Там после более чем столетнего отсутствия вернулось озеро Туларе.

Главные тезисы

  • Возвращение Туларе может являться признаком глобальных изменений климата.
  • Возрождение озера нанесло ущерб сельским хозяйствам.

В чем заключается феномен озера Туларе

Что важно понимать, когда-то оно было самым большим пресноводным водоемом на западе США.

По словам ученых, такая ситуация сложилась из-за аномально влажной зимы и стремительного таяния снегов в горах Сьерра-Невада, пишет Dailygalaxy.

Озеро, пропавшее еще в 1890-х годах из-за осушения для сельского хозяйства, заполнилось снова, затопив часть региона Сан-Хоакин.

Фото: скриншот

По мнению ученых, своеобразное "воскресение" Туларе может быть признаком глобального изменения климата.

С заявлением на этот счет уже выступила исследовательница Вивиан Андерхилл.

Это не просто наводнение. Это возвращение озера, — подчеркнула она.

Следует обратить внимание на то, что с возвращением воды восстановилась и экосистема: вернулись пеликаны, водоплавающие птицы, а коренное племя Тачи Йокут снова проводит традиционные церемонии.

Несмотря на все эти плюсы, "воскресение" этого водоема нанесло ущерб сельским хозяйствам — затоплены поля, разрушены дома.

При более частом появлении экстремальных погодных явлений озеро может стать постоянным элементом ландшафта.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
50% современных людей генетически родом из Украины
50% населения планеты происходит от Ямной культуры
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Неудачные звезды". Астрономы провели уникальное исследование туманности Пламя
звезды
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Венера

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?