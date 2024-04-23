Колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Його вже засуджували за планування держперевороту.

Ексдепутат Запорізької міськради винний у держзраді

Запорізька обласна прокуратура повідомляє, що чоловіка визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Повідомляється, що прокурори у суді довели, що чоловік ще з радянських часів залишився вірним комуністичній ідеології, а з початку вторгнення РФ активно підтримав агресора.

Чоловік вже відбував покарання 6 років за планування державного перевороту в 2001 році.

Робота ексдепутата на ФСБ

ФСБ завербувало його наприкінці 2022 року, доручивши збирати розвіддані про українські військові сили та оборонні підприємства.

Він діяв, приховуючи свої справжні цілі, вивідував потрібну інформацію у колишніх однопартійців-комуністів. Для підтвердження даних він особисто виїжджав на місця і робив приховану фото- та відеозйомку.

Отримані дані передавав до Росії через месенджер, з детальним описом цілей та прилеглої території. Це робило російські ракетні удари більш точними.

За його наведенням у квітні-травні 2022 року відбулась серія ракетних обстрілів Запоріжжя. Внаслідок цього загинуло 3 людини, зруйновано 30 будинків та пошкоджено промислове підприємство.