Эксдепутат-коммунист получил 15 лет заключения за корректировку ударов РФ по Запорожью
Категория
Украина
Дата публикации

Эксдепутат-коммунист получил 15 лет заключения за корректировку ударов РФ по Запорожью

Эксдепутат
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Источник:  Прокуратура Запорожской области

Бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета приговорен к 15 годам заключения за государственную измену. Его уже осуждали за планирование госпереворота.

Эксдепутат Запорожского горсовета виноват в госизмене

Запорожская областная прокуратура сообщает, что мужчина признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Сообщается, что прокуроры в суде доказали, что мужчина еще с советских времен остался верен коммунистической идеологии, а с начала вторжения РФ активно поддержал агрессора.

Мужчина уже отбывал наказание за планирование государственного переворота в 2001 году.

Работа эксдепутата на ФСБ

ФСБ завербовало его в конце 2022 года, поручив собирать разведданные об украинских военных силах и оборонных предприятиях.

Он действовал, скрывая свои истинные цели, разведывал нужную информацию у бывших однопартийцев-коммунистов. Для подтверждения данных он лично выезжал на места и производил скрытую фото- и видеосъемку.

Полученные данные передавал в Россию через мессенджер с подробным описанием целей и прилегающей территории. Это делало российские ракетные удары более точными.

По его наведению в апреле-мае 2022 года произошла серия ракетных обстрелов Запорожья. В результате погибли 3 человека, разрушены 30 домов и повреждено промышленное предприятие.

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