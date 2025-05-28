Ексдружина Г'ю Джекмана назвала справжню причину їхнього розлучення

Родина голлівудських акторів Г'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс багато років вважалася зразковою та щасливою. Однак у 2023 році пара неочікувано для всіх оголосила про розлучення. Лише зараз Деборра-Лі зізналася, що насправді сталося.
Головні тези:
- Акторка почуває себе зрадженою, однак не здається та вірить у краще.
- Деборра-Лі також звернулася до всіх, хто пережив такий болючий досвід.
Деборра-Лі Фернесс більше не приховує правду
Як відверто зізналася акторка, вона почувається зрадженою.
Факт того, що Джекман закрутив роман з колегою з мюзиклу "Найвеличніший шоумен" Саттон Фостер став для неї болючим ударом.
На цьому тлі Деборра-Лі Фернесс вирішила звернутися до всіх, хто бода раз у своєму житті зіштовхнувся зі зрадою.
На переконання зірки, навіть коли люди зіштовхуються з очевидними труднощами — це все одно веде їх до нашого найбільшого блага та справжньої мети.
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