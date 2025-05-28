Ексдружина Г'ю Джекмана назвала справжню причину їхнього розлучення

Родина голлівудських акторів Г'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс багато років вважалася зразковою та щасливою. Однак у 2023 році пара неочікувано для всіх оголосила про розлучення. Лише зараз Деборра-Лі зізналася, що насправді сталося.

Деборра-Лі Фернесс більше не приховує правду

Як відверто зізналася акторка, вона почувається зрадженою.

Факт того, що Джекман закрутив роман з колегою з мюзиклу "Найвеличніший шоумен" Саттон Фостер став для неї болючим ударом.

На цьому тлі Деборра-Лі Фернесс вирішила звернутися до всіх, хто бода раз у своєму житті зіштовхнувся зі зрадою.

Це глибока рана, яка залишає слід, але я вірю у вищу силу і в те, що Всесвіт завжди працює для нас. Це переконання допомогло мені пережити розпад майже тридцятирічного шлюбу. Завдяки цьому досвіду я здобула багато знань і мудрості, — розповіла акторка. Поширити

На переконання зірки, навіть коли люди зіштовхуються з очевидними труднощами — це все одно веде їх до нашого найбільшого блага та справжньої мети.