Экс-жена Хью Джекмана назвала истинную причину их развода
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Шоу-бизнес
Дата публикации

Экс-жена Хью Джекмана назвала истинную причину их развода

Деборра-Ли Фернесс больше не скрывает правду
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Источник:  Daily Mail

Семья голливудских актеров Гью Джекмана и Деборри-Ли Фернесс много лет считалась образцовой и счастливой. Однако в 2023 году пара неожиданно для всех объявила о разводе. Только сейчас Деборра-Ли призналась, что на самом деле произошло.

Главные тезисы

  • Актриса чувствует себя преданной, однако не сдается и верит в лучшее.
  • Деборра-Ли также обратилась ко всем, кто пережил такой болезненный опыт.

Деборра-Ли Фернесс больше не скрывает правду

Как откровенно призналась актриса, она чувствует себя преданной.

Факт того, что Джекман закрутил роман с коллегой из мюзикла "Величайший шоумен" Саттон Фостер стал для нее болезненным ударом.

На этом фоне Деборра-Ли Фернесс решила обратиться ко всем, кто хотя бы раз в своей жизни столкнулся с изменой.

Это глубокая рана, которая оставляет след, но я верю в высшую силу и в то, что Вселенная всегда работает для нас. Это убеждение помогло мне пережить распад почти тридцатилетнего брака. Благодаря этому опыту я получила много знаний и мудрости, — рассказала актриса.

По мнению звезды, даже когда люди сталкиваются с очевидными трудностями — это все равно ведет их к нашему величайшему благу и истинной цели.

Это может быть больно, но в конце концов возвращение к себе и жизни в рамках собственной целостности, ценностей и границ — это освобождение и свобода, — считает Деборра-Ли.

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