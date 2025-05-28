Экс-жена Хью Джекмана назвала истинную причину их развода

Семья голливудских актеров Гью Джекмана и Деборри-Ли Фернесс много лет считалась образцовой и счастливой. Однако в 2023 году пара неожиданно для всех объявила о разводе. Только сейчас Деборра-Ли призналась, что на самом деле произошло.

Деборра-Ли Фернесс больше не скрывает правду

Как откровенно призналась актриса, она чувствует себя преданной.

Факт того, что Джекман закрутил роман с коллегой из мюзикла "Величайший шоумен" Саттон Фостер стал для нее болезненным ударом.

На этом фоне Деборра-Ли Фернесс решила обратиться ко всем, кто хотя бы раз в своей жизни столкнулся с изменой.

Это глубокая рана, которая оставляет след, но я верю в высшую силу и в то, что Вселенная всегда работает для нас. Это убеждение помогло мне пережить распад почти тридцатилетнего брака. Благодаря этому опыту я получила много знаний и мудрости, — рассказала актриса. Поделиться

По мнению звезды, даже когда люди сталкиваются с очевидными трудностями — это все равно ведет их к нашему величайшему благу и истинной цели.