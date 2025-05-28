Экс-жена Хью Джекмана назвала истинную причину их развода

Семья голливудских актеров Гью Джекмана и Деборри-Ли Фернесс много лет считалась образцовой и счастливой. Однако в 2023 году пара неожиданно для всех объявила о разводе. Только сейчас Деборра-Ли призналась, что на самом деле произошло.
Главные тезисы
- Актриса чувствует себя преданной, однако не сдается и верит в лучшее.
- Деборра-Ли также обратилась ко всем, кто пережил такой болезненный опыт.
Деборра-Ли Фернесс больше не скрывает правду
Как откровенно призналась актриса, она чувствует себя преданной.
Факт того, что Джекман закрутил роман с коллегой из мюзикла "Величайший шоумен" Саттон Фостер стал для нее болезненным ударом.
На этом фоне Деборра-Ли Фернесс решила обратиться ко всем, кто хотя бы раз в своей жизни столкнулся с изменой.
По мнению звезды, даже когда люди сталкиваются с очевидными трудностями — это все равно ведет их к нашему величайшему благу и истинной цели.
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