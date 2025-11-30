Ексглава Intel пояснив, коли ШІ відійде в минуле
Категорія
Технології
Дата публікації

Ексглава Intel пояснив, коли ШІ відійде в минуле

ШІ не може вічно знаходитися на піку слави
Джерело:  Financial Times

На переконання колишнього очільника Intel Пета Гелсінгера, шалена увага людства до штучного інтелекту триватиме ще кілька років. Він також прогнозує, що інтерес до ШІ піде на спад через "квантовий прорив".

Головні тези:

  • Людство стрімко наближається до нового технологічного прориву.
  • Він може статися найближчими роками.

ШІ не зможе вічно знаходитися на піку слави

Пет Гелсінгер поділився зі журналістами своїм новим прогнозом щодо майбутнього людства.

За його словами, поява масових квантових комп'ютерів призведе до того, що ринок суттєво розшириться, а нинішні відеокарти вже більше не будуть потрібними.

Він також додав, що вважає квантові обчислення "святою трійцею" разом із класичною та ШІ-архітектурами.

Пет Гелсінгер також схиляється до думки, що такий революційний прорив станеться найближчими роками.

Загалом, коли б це не відбулося, воно змістить ШІ з головної позиції на технологічному ринку.

Гелсінгер також провів незвичайну паралель, порівнявши альянс Microsoft і OpenAI з тим, як Білл Гейтс одного разу вбудувався в екосистему IBM, фактично ставши для неї постачальником ключового ПЗ. На його думку, OpenAI виконує ту саму роль — розподіляє моделі, які існують завдяки гігантським обчислювальним ресурсам Microsoft.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою
Що не так зі штучним інтелектом
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект може спровокувати початок ядерної війни
Рішення ШІ можуть бути надто радикальними

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?