Ексглава Intel пояснив, коли ШІ відійде в минуле

На переконання колишнього очільника Intel Пета Гелсінгера, шалена увага людства до штучного інтелекту триватиме ще кілька років. Він також прогнозує, що інтерес до ШІ піде на спад через "квантовий прорив".

ШІ не зможе вічно знаходитися на піку слави

Пет Гелсінгер поділився зі журналістами своїм новим прогнозом щодо майбутнього людства.

За його словами, поява масових квантових комп'ютерів призведе до того, що ринок суттєво розшириться, а нинішні відеокарти вже більше не будуть потрібними.

Він також додав, що вважає квантові обчислення "святою трійцею" разом із класичною та ШІ-архітектурами.

Пет Гелсінгер також схиляється до думки, що такий революційний прорив станеться найближчими роками.

Загалом, коли б це не відбулося, воно змістить ШІ з головної позиції на технологічному ринку.