Экс-глава Intel объяснил, когда ИИ отойдет в прошлое

По убеждению бывшего главы Intel Пета Хелсингера, безумное внимание человечества к искусственному интеллекту будет продолжаться еще несколько лет. Он также прогнозирует, что интерес к ИИ пойдет на убыль из-за "квантового прорыва".
Главные тезисы
- Человечество стремительно близится к новому технологическому прорыву.
- Он может произойти в ближайшие годы.
ИИ не сможет вечно находиться на пике славы
Пэт Хелсингер поделился с журналистами своим новым прогнозом по поводу будущего человечества.
По его словам, появление массовых квантовых компьютеров приведет к тому, что рынок существенно расширится, а нынешние видеокарты больше не будут нужны.
Он также добавил, что считает квантовые вычисления "святой троицей" вместе с классической и ШИ-архитектурами.
Пэт Хелсингер также склоняется к мнению, что такой революционный прорыв произойдет в ближайшие годы.
В общем, когда бы это ни произошло, оно сместит ИИ с главной позиции на технологическом рынке.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-