Экс-глава Intel объяснил, когда ИИ отойдет в прошлое

По убеждению бывшего главы Intel Пета Хелсингера, безумное внимание человечества к искусственному интеллекту будет продолжаться еще несколько лет. Он также прогнозирует, что интерес к ИИ пойдет на убыль из-за "квантового прорыва".

ИИ не сможет вечно находиться на пике славы

Пэт Хелсингер поделился с журналистами своим новым прогнозом по поводу будущего человечества.

По его словам, появление массовых квантовых компьютеров приведет к тому, что рынок существенно расширится, а нынешние видеокарты больше не будут нужны.

Он также добавил, что считает квантовые вычисления "святой троицей" вместе с классической и ШИ-архитектурами.

Пэт Хелсингер также склоняется к мнению, что такой революционный прорыв произойдет в ближайшие годы.

В общем, когда бы это ни произошло, оно сместит ИИ с главной позиции на технологическом рынке.