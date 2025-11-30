Экс-глава Intel объяснил, когда ИИ отойдет в прошлое
Категория
Технологии
Дата публикации

Экс-глава Intel объяснил, когда ИИ отойдет в прошлое

ИИ не сможет вечно находиться на пике славы
Читати українською
Источник:  Financial Times

По убеждению бывшего главы Intel Пета Хелсингера, безумное внимание человечества к искусственному интеллекту будет продолжаться еще несколько лет. Он также прогнозирует, что интерес к ИИ пойдет на убыль из-за "квантового прорыва".

Главные тезисы

  • Человечество стремительно близится к новому технологическому прорыву.
  • Он может произойти в ближайшие годы.

ИИ не сможет вечно находиться на пике славы

Пэт Хелсингер поделился с журналистами своим новым прогнозом по поводу будущего человечества.

По его словам, появление массовых квантовых компьютеров приведет к тому, что рынок существенно расширится, а нынешние видеокарты больше не будут нужны.

Он также добавил, что считает квантовые вычисления "святой троицей" вместе с классической и ШИ-архитектурами.

Пэт Хелсингер также склоняется к мнению, что такой революционный прорыв произойдет в ближайшие годы.

В общем, когда бы это ни произошло, оно сместит ИИ с главной позиции на технологическом рынке.

Хелсингер также провел необычную параллель, сравнив альянс Microsoft и OpenAI с тем, как Билл Гейтс однажды встроился в экосистему IBM, фактически став для нее поставщиком ключевого ПО. По его мнению, OpenAI выполняет ту же роль — распределяет модели, которые существуют благодаря гигантским вычислительным ресурсам Microsoft.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"ИИ не существует". Американский бизнесмен шокировал мир новым заявлением
Что не так с искусственным интеллектом
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты раскрыли феномен влюбленности людей в искусственный интеллект
Как ИИ влюбляет в себя людей
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект может спровоцировать начало ядерной войны
Решения ИИ могут быть слишком радикальными

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?