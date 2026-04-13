Ексголова ЦРУ Бреннан закликав негайно відсторонити Трампа від влади

Понад 70 демократів у Конгресі виступили за таке рішення.

Бреннан назвав спосіб законно усунути Трампа від влади

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан закликав негайно відсторонити Дональда Трампа від влади через його непридатність до посади.

Ексголова ЦРУ в інтерв'ю MS Now наголосив, що агресивна риторика президента, зокрема слова про знищення іранської цивілізації, становлять реальну загрозу для світу.

На його думку, Трамп є надто великим тягарем для країни, щоб і надалі залишатися головнокомандувачем і контролювати ядерний арсенал.

Ця людина явно не в собі. Джон Бреннан Ексдиректор ЦРУ

Відомо, що 7 квітня Трамп заявив: "вся цивілізація Ірану загине сьогодні вночі".

Тож Бреннан в інтерв'ю назвав подібні висловлювання прямим підґрунтям для застосування 25-ї поправки до Конституції США. Ця норма, ухвалена 1967 року, дає право віцепрезиденту та більшості Кабінету міністрів усунути голову держави, якщо він "не здатний виконувати свої повноваження та обов’язки".

За останніми підрахунками NBC News, вже понад 70 демократів у Конгресі виступили за таке рішення.