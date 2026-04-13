Ексголова ЦРУ Бреннан закликав негайно відсторонити Трампа від влади

Понад 70 демократів у Конгресі виступили за таке рішення.
Головні тези:
- Ексголова ЦРУ Джон Бреннан закликав відсторонити Трампа від влади через його агресивну риторику та непридатність до посади.
- Понад 70 демократів у Конгресі підтримали ідею негайного відсторонення Трампа від влади.
Бреннан назвав спосіб законно усунути Трампа від влади
Колишній директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан закликав негайно відсторонити Дональда Трампа від влади через його непридатність до посади.
На його думку, Трамп є надто великим тягарем для країни, щоб і надалі залишатися головнокомандувачем і контролювати ядерний арсенал.
Відомо, що 7 квітня Трамп заявив: "вся цивілізація Ірану загине сьогодні вночі".
Тож Бреннан в інтерв'ю назвав подібні висловлювання прямим підґрунтям для застосування 25-ї поправки до Конституції США. Ця норма, ухвалена 1967 року, дає право віцепрезиденту та більшості Кабінету міністрів усунути голову держави, якщо він "не здатний виконувати свої повноваження та обов’язки".
За останніми підрахунками NBC News, вже понад 70 демократів у Конгресі виступили за таке рішення.
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-