Ексголова ЦРУ Бреннан закликав негайно відсторонити Трампа від влади
Категорія
Політика
Дата публікації

Джерело:  The Guardian

Понад 70 демократів у Конгресі виступили за таке рішення.

Головні тези:

  • Ексголова ЦРУ Джон Бреннан закликав відсторонити Трампа від влади через його агресивну риторику та непридатність до посади.
  • Понад 70 демократів у Конгресі підтримали ідею негайного відсторонення Трампа від влади.

Бреннан назвав спосіб законно усунути Трампа від влади

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан закликав негайно відсторонити Дональда Трампа від влади через його непридатність до посади.

Ексголова ЦРУ в інтерв'ю MS Now наголосив, що агресивна риторика президента, зокрема слова про знищення іранської цивілізації, становлять реальну загрозу для світу.

На його думку, Трамп є надто великим тягарем для країни, щоб і надалі залишатися головнокомандувачем і контролювати ядерний арсенал.

Ця людина явно не в собі.

Джон Бреннан

Ексдиректор ЦРУ

Відомо, що 7 квітня Трамп заявив: "вся цивілізація Ірану загине сьогодні вночі".

Тож Бреннан в інтерв'ю назвав подібні висловлювання прямим підґрунтям для застосування 25-ї поправки до Конституції США. Ця норма, ухвалена 1967 року, дає право віцепрезиденту та більшості Кабінету міністрів усунути голову держави, якщо він "не здатний виконувати свої повноваження та обов’язки".

За останніми підрахунками NBC News, вже понад 70 демократів у Конгресі виступили за таке рішення.

Варто зауважити, що сам колишній директор розвідки зараз перебуває під тиском Білого дому. Міністерство юстиції США розпочало проти нього кримінальне розслідування, яке багато хто вважає особистою помстою Трампа своїм політичним опонентам.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп влаштував розбірки з Рютте через рішення НАТО
Трамп знову скаржиться на НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив тотальне блокування Ормузької протоки
Donald Trump
Трамп наказав заблокувати Ормузьку протоку
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не треба політики!". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?