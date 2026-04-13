"Не треба політики!". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV у своїй соцмережі Truth Social, назвавши його “слабким у питаннях злочинності” та “жахливим у зовнішній політиці”.

У довгому дописі, опублікованому в ніч на 13 квітня, Трамп звинуватив Папу в кількох пунктах:

Слабкість щодо злочинності — Трамп заявив, що Папа "не згадує страх", який відчувала католицька церква під час COVID-19, коли "арештовували священників, пасторів та всіх інших" за проведення богослужінь, навіть на відстані 10-20 футів.

Ядерна програма Ірану — "Я не хочу Папу, який вважає, що Іран може мати ядерну зброю", — написав Трамп.

Венесуела — президент засудив позицію Папи щодо атаки США на Венесуелу, назвавши цю країну "джерелом масових поставок наркотиків" та "порожніх в’язниць".

Трамп похвалив брата Папи Лева — Луї, зазначивши:

Він мені подобається набагато більше, тому що Луї — справжній MAGA.

Трамп також стверджував, що Лев XIV не був у списку кандидатів на посаду понтифіка, а його обрання — "шокуючий сюрприз". За словами президента, церква обрала американця, щоб "найкращим чином справлятися з президентом Дональдом Трампом".

Якби мене не було в Білому домі, Лева не було б у Ватикані. Дональд Трамп Президент США

Трамп завершив допис закликом до Папи:

Використовуйте здоровий глузд, перестаньте догоджати радикальним лівим і зосередьтеся на тому, щоб бути великим Папою, а не політиком.

Нагадаємо, Лев XIV, який став Папою Римським у травні 2025 року після смерті Франциска, відомий своїми жорсткими заявами до світових лідерів. 30 березня він звернувся до глав держав, які ведуть війни, заявивши, що Бог не чує молитов тих лідерів, у яких "руки в крові".