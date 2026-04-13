"Не надо политики!". Трамп набросился с обвинениями на Папу Римского

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Папу Римского Льва XIV в своей соцсети Truth Social, назвав его “слабым в вопросах преступности” и “ужасным во внешней политике”.
Главные тезисы
- Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, обвинив его в слабости в вопросах преступности и неправильной политике.
- Трамп высказал негодование по поводу позиции Папы по ядерной программе Ирана и ситуации в Венесуэле.
Трамп набросился с обвинениями на Папу Римского Льва XIV
В длинном сообщении, опубликованном в ночь на 13 апреля, Трамп обвинил Папу в нескольких пунктах:
Слабость по поводу преступности — Трамп заявил, что Папа "не вспоминает страх", который испытывала католическая церковь во время COVID-19, когда "арестовывали священников, пасторов и всех других" за проведение богослужений, даже на расстоянии 10-20 футов.
Ядерная программа Ирана — "Я не хочу Папу, который считает, что Иран может иметь ядерное оружие", — написал Трамп.
Венесуэла — президент осудил позицию Папы по атаке США на Венесуэлу, назвав эту страну "источником массовых поставок наркотиков" и "пустых тюрем".
Трамп похвалил брата Папы Льва — Луи, отметив:
Он мне нравится гораздо больше, потому что Луи — настоящий MAGA.
Трамп также утверждал, что Лев XIV не был в списке кандидатов на должность понтифика, а его избрание — "шокирующий сюрприз". По словам президента, церковь избрала американца, чтобы "лучшим образом справляться с президентом Дональдом Трампом".
Трамп завершил сообщение призывом к Папе:
Напомним, Лев XIV, ставший Папой Римским в мае 2025 года после смерти Франциска, известен своими жесткими заявлениями к мировым лидерам. 30 марта он обратился к главам государств, ведущих войны, заявив, что Бог не слышит молитв тех лидеров, у которых "руки в крови".
