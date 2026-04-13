Экс-глава ЦРУ Бреннан призвал немедленно отстранить Трампа от власти

Главные тезисы
- Бреннан обвиняет Трампа в агрессивной риторике и угрозах по отношению к другим странам, такие высказывания могут привести к негативным последствиям.
- Экс-глава ЦРУ считает, что Трамп неспособен эффективно выполнять свои обязанности и контролировать ядерный арсенал, что создает реальные угрозы для мира.
Бреннан назвал способ законно отстранить Трампа от власти
Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан призвал немедленно отстранить Дональда Трампа от власти из-за его непригодности к должности.
По его мнению, Трамп является слишком большим бременем для страны, чтобы и дальше оставаться главнокомандующим и контролировать ядерный арсенал.
Известно, что 7 апреля Трамп заявил: "вся цивилизация Ирана погибнет сегодня ночью".
Бреннан в интервью назвал подобные высказывания прямой основой для применения 25-й поправки к Конституции США. Эта норма, принятая в 1967 году, дает право вице-президенту и большинству Кабинета министров устранить главу государства, если он "не способен выполнять свои полномочия и обязанности".
По последним подсчетам NBC News уже более 70 демократов в Конгрессе выступили за такое решение.
