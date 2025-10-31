Ексголова ДФС Насіров отримав 6 років позбавлення волі за корупційні оборудки
Ексголова ДФС Насіров отримав 6 років позбавлення волі за корупційні оборудки

Насіров
Джерело:  Суспільне

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка. Йому призначили 6 років ув'язнення та взяли під варту в залі суду.

Головні тези:

  • Насіров визнаний винуватим у незаконних рішеннях на користь фірм Онищенка та отримав 6 років ув'язнення.
  • Разом з Насіровим також був засуджений спільник - Володимир Новіков на 4 роки ув'язнення.
  • Вирок поки що не набрав законної сили, але може бути скасований апеляційною палатою до середини квітня 2026 року.

Насіров отримав вирок суду за “газові схеми Онищенка”

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського визнала Насірова винуватим.

Йому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у 17 тисяч гривень (максимальна межа статті). Також Насіров не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років.

Його спільник, Володимир Новіков, отримав 4 роки тюрми з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді. Суд також вирішив взяти обох обвинувачених під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.

Вирок ще не набрав законної сили. Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року.

Зазначається, що якщо цього не станеться, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

