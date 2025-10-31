Ексголова ДФС Насіров отримав 6 років позбавлення волі за корупційні оборудки

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка. Йому призначили 6 років ув'язнення та взяли під варту в залі суду.

Насіров отримав вирок суду за “газові схеми Онищенка”

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського визнала Насірова винуватим.

Йому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у 17 тисяч гривень (максимальна межа статті). Також Насіров не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років.

Його спільник, Володимир Новіков, отримав 4 роки тюрми з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді. Суд також вирішив взяти обох обвинувачених під варту в залі суду до набрання вироком законної сили. Поширити

Вирок ще не набрав законної сили. Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року.