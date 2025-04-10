У ЗСУ скасували мобілізацію обвинуваченого у корупції Насірова

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію.

Насіров більше не сапер: що відомо

Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа.

У повідомленні зазначають, що попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Поширити

Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його.

Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, що 9 квітня стало відомо: фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.