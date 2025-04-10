У ЗСУ скасували мобілізацію обвинуваченого у корупції Насірова

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію.
Головні тези:
- У ЗСУ скасували мобілізацію Романа Насірова і розпочали службове розслідування за фактом призову екс-керівника ДФС на військову службу.
- Командир визнав призов несправедливим та скасував наказ про мобілізацію Насірова.
- Матеріали розслідування можливого порушення правопорядку будуть передані до правоохоронних органів для належної оцінки.
Насіров більше не сапер: що відомо
Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа.
Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його.
Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України.
Нагадаємо, що 9 квітня стало відомо: фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.
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