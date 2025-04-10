У ВСУ отменили мобилизацию обвиняемого в коррупции Насирова

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила о служебном расследовании по факту призыва на военную службу экскеровщика Государственной фискальной службы Романа Насирова и отмене приказа о его мобилизации.

Насиров больше не сапер: что известно

В соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего высокопоставленного чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа.

В сообщении отмечают, что предварительно установлено, что солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период. Поделиться

Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025. Предварительно выяснилось, что командир признал приказ противоправным и отменил его.

Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы правоохранительным органам для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, что 9 апреля стало известно: фигурант "газового дела", связанный с экснардепом Александром Онищенко, экспредседатель Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.