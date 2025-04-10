У ВСУ отменили мобилизацию обвиняемого в коррупции Насирова
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ отменили мобилизацию обвиняемого в коррупции Насирова

Насиров
Читати українською
Источник:  online.ua

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила о служебном расследовании по факту призыва на военную службу экскеровщика Государственной фискальной службы Романа Насирова и отмене приказа о его мобилизации.

Главные тезисы

  • Военная служба правопорядка ВСУ отменила призыв на военную службу экс-руководителя ГФС Романа Насирова и начала служебное расследование.
  • Командир признал призыв Насирова несправедливым и отменил приказ о мобилизации.
  • Материалы расследования возможного нарушения правопорядка будут переданы правоохранительным органам для оценки в соответствии с законодательством Украины.

Насиров больше не сапер: что известно

В соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего высокопоставленного чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа.

В сообщении отмечают, что предварительно установлено, что солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период.

Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025. Предварительно выяснилось, что командир признал приказ противоправным и отменил его.

Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы правоохранительным органам для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, что 9 апреля стало известно: фигурант "газового дела", связанный с экснардепом Александром Онищенко, экспредседатель Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За экс-главу Государственной фискальной службы Насирова внесли залог
ВАКС
Роман Насиров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ раскрыло схему легализации Насировым взятки на сумму более 21 млн евро
НАБУ
Насиров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Обвиняемый в коррупции экс-глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ
Насиров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?