Обвиняемый в коррупции экс-глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, добровольно мобилизовавшийся в Вооруженные силы Украины на этапе судебных дебатов по его делу в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в военной части сапером.
Главные тезисы
- Экс-глава ГФС Роман Насиров принял решение добровольно мобилизоваться в ВСУ на этапе судебных дебатов по своему делу.
- Насиров будет служить в военной части в качестве сапера с соответствующим окладом и надбавками за особый вклад.
- Судебное дело Насирова находится на стадии судебных дебатов, которые могут повлиять на исход дела и вынесение приговора.
Обвиняемый в коррупции Насиров мобилизовался в ВСУ
Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении “Укринформа”.
Как отмечается, 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.
При этом согласно документу ему должна выплачиваться ежемесячная премия за особый взнос в общие результаты службы в размере 578% от должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% к должностному окладу.
9 апреля обвиняемый экс-глава ДФС Роман Насиров не прибыл на заседание в ВАКС Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не мог прибыть в суд.
Прокурор возразила против остановки производства, поскольку сначала нужно осуществить вызов Насирова в суд, к тому же он может участвовать в заседаниях дистанционно.
Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации.
Дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору. Во время дебатов успела выступить прокурор, и уже начал свое выступление другой обвиняемый Новиков.
Бывший глава ГФС Роман Насиров при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов обеспечил юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, возмещение НДС в размере более 3,2 млрд грн.
По информации правоохранителей, за это экс-глава ГФС неправомерно получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн.
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