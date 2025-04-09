Обвиняемый в коррупции экс-глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Обвиняемый в коррупции экс-глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ

Насиров
Читати українською
Источник:  Укринформ

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, добровольно мобилизовавшийся в Вооруженные силы Украины на этапе судебных дебатов по его делу в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в военной части сапером.

Главные тезисы

  • Экс-глава ГФС Роман Насиров принял решение добровольно мобилизоваться в ВСУ на этапе судебных дебатов по своему делу.
  • Насиров будет служить в военной части в качестве сапера с соответствующим окладом и надбавками за особый вклад.
  • Судебное дело Насирова находится на стадии судебных дебатов, которые могут повлиять на исход дела и вынесение приговора.

Обвиняемый в коррупции Насиров мобилизовался в ВСУ

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении “Укринформа”.

Как отмечается, 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.

При этом согласно документу ему должна выплачиваться ежемесячная премия за особый взнос в общие результаты службы в размере 578% от должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% к должностному окладу.

Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.

9 апреля обвиняемый экс-глава ДФС Роман Насиров не прибыл на заседание в ВАКС Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не мог прибыть в суд.

Прокурор возразила против остановки производства, поскольку сначала нужно осуществить вызов Насирова в суд, к тому же он может участвовать в заседаниях дистанционно.

Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации.

Дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору. Во время дебатов успела выступить прокурор, и уже начал свое выступление другой обвиняемый Новиков.

В мае прошлого года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ-коррупционеров. Это демонстрирует законодательный подход к невозможности уклонения от наказания за топ-коррупцию в обмен на военную службу.

Бывший глава ГФС Роман Насиров при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов обеспечил юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, возмещение НДС в размере более 3,2 млрд грн.

По информации правоохранителей, за это экс-глава ГФС неправомерно получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВАКС взял под стражу эксглаву ДФС Насирова по делу о взятке в 722 млн грн
ВАКС взял под стражу эксглаву ДФС Насирова по делу о взятке в 722 млн грн
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За экс-главу Государственной фискальной службы Насирова внесли залог
ВАКС
Роман Насиров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ раскрыло схему легализации Насировым взятки на сумму более 21 млн евро
НАБУ
Насиров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?