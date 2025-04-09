Обвиняемый в коррупции экс-глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, добровольно мобилизовавшийся в Вооруженные силы Украины на этапе судебных дебатов по его делу в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в военной части сапером.

Обвиняемый в коррупции Насиров мобилизовался в ВСУ

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении “Укринформа”.

Как отмечается, 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.

При этом согласно документу ему должна выплачиваться ежемесячная премия за особый взнос в общие результаты службы в размере 578% от должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% к должностному окладу.

Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года. Поделиться

9 апреля обвиняемый экс-глава ДФС Роман Насиров не прибыл на заседание в ВАКС Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не мог прибыть в суд.

Прокурор возразила против остановки производства, поскольку сначала нужно осуществить вызов Насирова в суд, к тому же он может участвовать в заседаниях дистанционно.

Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации.

Дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору. Во время дебатов успела выступить прокурор, и уже начал свое выступление другой обвиняемый Новиков.

В мае прошлого года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ-коррупционеров. Это демонстрирует законодательный подход к невозможности уклонения от наказания за топ-коррупцию в обмен на военную службу. Поделиться

Бывший глава ГФС Роман Насиров при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов обеспечил юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, возмещение НДС в размере более 3,2 млрд грн.