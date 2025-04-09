Обвинувачений у корупції ексголова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ

Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який добровільно мобілізувався до Збройних сил України на етапі судових дебатів у його справі у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.

Обвинувачений у корупції Насіров мобілізувався до ЗСУ

Про це йдеться у документі, який є у розпорядженні Укрінформу.

Як зазначається, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн.

При цьому, відповідно до документа, йому має виплачуватися щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби у розмірі 578% від посадового окладу, а також визначена надбавка за особливості проходження служби у розмірі 65% до посадового окладу.

Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року. Поширити

9 квітня обвинувачений екскерівник ДФС Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження.

Прокурорка заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку треба здійснити виклик Насірова до суду, до того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.

Справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков. Надалі в дебатах мав виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку.

У травні минулого року парламент дозволив звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак позбавив такого права топкорупціонерів. Це демонструє законодавчий підхід до неможливості «ухилення» від покарання за топкорупцію в обмін на військову службу.

Колишній очільник ДФС Роман Насіров за пособництва свого радника протягом 2015-2016 років забезпечив юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, відшкодування ПДВ у розмірі понад 3,2 млрд грн. Поширити

За інформацією правоохоронців, за це ексглава ДФС неправомірно одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн.