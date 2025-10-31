Экс-председатель ГФС Насиров получил 6 лет лишения свободы за коррупционные сделки

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в деле принятия незаконных решений в пользу фирм экснардепа Александра Онищенко. Ему назначили 6 лет заключения и заключили под стражу в зале суда.
Насиров получил приговор суда за "газовые схемы Онищенко"
Об этом стало известно по трансляции заседания.
Коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского признала Насирова виновным.
Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 17 тысяч гривен (максимальный предел статьи). Также Насиров не сможет занимать определенные должности в течение трех лет.
Приговор еще не вступил в законную силу. Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года.
Отмечается, что если этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения срока давности.
