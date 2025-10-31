Экс-председатель ГФС Насиров получил 6 лет лишения свободы за коррупционные сделки
Экс-председатель ГФС Насиров получил 6 лет лишения свободы за коррупционные сделки

Насиров
Источник:  Суспільне

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в деле принятия незаконных решений в пользу фирм экснардепа Александра Онищенко. Ему назначили 6 лет заключения и заключили под стражу в зале суда.

Главные тезисы

  • Бывший председатель ГФС Роман Насиров признан виновным в незаконных действиях в пользу фирмы экс-нардепа Онищенко.
  • Насирову назначено 6 лет тюрьмы и штраф в 17 тысяч гривен, он также ограничен в занимаемых должностях на три года.

Насиров получил приговор суда за "газовые схемы Онищенко"

Об этом стало известно по трансляции заседания.

Коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского признала Насирова виновным.

Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 17 тысяч гривен (максимальный предел статьи). Также Насиров не сможет занимать определенные должности в течение трех лет.

Его сообщник Владимир Новиков получил 4 года тюрьмы с аналогичным штрафом и ограничением по должности. Суд также решил взять обоих обвиняемых под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу.

Приговор еще не вступил в законную силу. Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года.

Отмечается, что если этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения срока давности.

