Ексміністр оборони Польщі отримав звинувачення у розголошенні секретної інформації

Мацеревича звинувачують у розголошенні секретної інформації

Висунення цих звинувачень стали можливими після того, як парламент на початку серпня зняв недоторканність з нині депутата від партії «Право і справедливість» Мацеревича.

За даними прокуратури, Мацеревич протягом декількох років, коли він обіймав посаду голови так званої Смоленської підкомісії, зливав секретну інформацію третім особам.

Речник національної прокуратури Пшемислав Новак додав, ці дії охоплюють період 2018- 2022 років.

Ці дії полягали в розголошенні, як у формі заяв для ЗМІ, так і в різних документах так званої Смоленської підкомісії, які іноді називають звітами, інформації, офіційно засекреченої, починаючи з найвищого рівня секретності: цілком таємно, таємно, обмежено та конфіденційно, а також іншої інформації, офіційно не засекреченої, але яка підлягає захисту, зокрема згідно з авіаційним законодавством.

Під час слухання перед Сеймом Мацеревич заявив, що отримав дозвіл від спецслужб на публікацію певної інформації в додатках до звіту так званої Смоленської підкомісії.

За словами Новака, у середу він відмовився давати свідчення.

Зазначається, що прокуратура не подала клопотання про застосування запобіжних заходів до Антоні Мацеревича.

Колишньому міністру може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Наразі група прокурорів відкрила сім розслідувань щодо порушень у так званій Смоленській підкомісії.