Ексміністр оборони Польщі отримав звинувачення у розголошенні секретної інформації
Категорія
Світ
Дата публікації

Ексміністр оборони Польщі отримав звинувачення у розголошенні секретної інформації

Мацеревич

Прокуратура Польщі 3 вересня висунула звинувачення колишньому міністру національної оборони Антоні Мацеревичу у розголошенні секретної інформації.

Головні тези:

  • Прокуратура Польщі звинуватила колишнього міністра оборони у розголошенні секретної інформації.
  • Мацеревич звинувачується у передачі конфіденційних даних підкомісії.
  • Обвинувачений стверджує, що діяв за дозволом спецслужб.

Мацеревича звинувачують у розголошенні секретної інформації

Висунення цих звинувачень стали можливими після того, як парламент на початку серпня зняв недоторканність з нині депутата від партії «Право і справедливість» Мацеревича.

За даними прокуратури, Мацеревич протягом декількох років, коли він обіймав посаду голови так званої Смоленської підкомісії, зливав секретну інформацію третім особам.

Речник національної прокуратури Пшемислав Новак додав, ці дії охоплюють період 2018- 2022 років.

Ці дії полягали в розголошенні, як у формі заяв для ЗМІ, так і в різних документах так званої Смоленської підкомісії, які іноді називають звітами, інформації, офіційно засекреченої, починаючи з найвищого рівня секретності: цілком таємно, таємно, обмежено та конфіденційно, а також іншої інформації, офіційно не засекреченої, але яка підлягає захисту, зокрема згідно з авіаційним законодавством.

Під час слухання перед Сеймом Мацеревич заявив, що отримав дозвіл від спецслужб на публікацію певної інформації в додатках до звіту так званої Смоленської підкомісії.

За словами Новака, у середу він відмовився давати свідчення.

Зазначається, що прокуратура не подала клопотання про застосування запобіжних заходів до Антоні Мацеревича.

Колишньому міністру може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Наразі група прокурорів відкрила сім розслідувань щодо порушень у так званій Смоленській підкомісії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це найгірше". Як Польща просила Зеленського відреагувати на протести українців
Сікорський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща зіткнулася з серйозними проблемами через брак українського зерна
Що відомо про ситуацію в Польщі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Подарунок Путіну. Польща не буде фінансувати Starlink для України — подробиці скандалу
Starlink

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?