Ексміністр оборони Польщі отримав звинувачення у розголошенні секретної інформації

Прокуратура Польщі 3 вересня висунула звинувачення колишньому міністру національної оборони Антоні Мацеревичу у розголошенні секретної інформації.
Головні тези:
- Прокуратура Польщі звинуватила колишнього міністра оборони у розголошенні секретної інформації.
- Мацеревич звинувачується у передачі конфіденційних даних підкомісії.
- Обвинувачений стверджує, що діяв за дозволом спецслужб.
Мацеревича звинувачують у розголошенні секретної інформації
Висунення цих звинувачень стали можливими після того, як парламент на початку серпня зняв недоторканність з нині депутата від партії «Право і справедливість» Мацеревича.
Речник національної прокуратури Пшемислав Новак додав, ці дії охоплюють період 2018- 2022 років.
Ці дії полягали в розголошенні, як у формі заяв для ЗМІ, так і в різних документах так званої Смоленської підкомісії, які іноді називають звітами, інформації, офіційно засекреченої, починаючи з найвищого рівня секретності: цілком таємно, таємно, обмежено та конфіденційно, а також іншої інформації, офіційно не засекреченої, але яка підлягає захисту, зокрема згідно з авіаційним законодавством.
Під час слухання перед Сеймом Мацеревич заявив, що отримав дозвіл від спецслужб на публікацію певної інформації в додатках до звіту так званої Смоленської підкомісії.
За словами Новака, у середу він відмовився давати свідчення.
Зазначається, що прокуратура не подала клопотання про застосування запобіжних заходів до Антоні Мацеревича.
Наразі група прокурорів відкрила сім розслідувань щодо порушень у так званій Смоленській підкомісії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-