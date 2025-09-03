Экс-министр обороны Польши получил обвинение в разглашении секретной информации
Экс-министр обороны Польши получил обвинение в разглашении секретной информации

Прокуратура Польши 3 сентября предъявила обвинение бывшему министру национальной обороны Антону Мацеревичу в разглашении секретной информации.

Мацеревич обвиняется в разглашении секретной информации

Выдвижение этих обвинений стало возможным после того, как парламент в начале августа снял неприкосновенность с ныне депутата от партии «Право и справедливость» Мацеревича.

По данным прокуратуры, Мацеревич в течение нескольких лет, когда он занимал должность главы так называемой Смоленской подкомиссии, сливал секретную информацию третьим лицам.

Спикер национальной прокуратуры Пшемислав Новак добавил, эти действия охватывают период 2018-2022 годов.

Эти действия заключались в разглашении, как в форме заявлений для СМИ, так и в различных документах так называемой Смоленской подкомиссии, которые иногда называют отчетами, информации, официально засекреченной, начиная с наивысшего уровня секретности: совершенно тайно, тайно, ограниченно и конфиденциально, а также другой информации, официально не засекреченной.

Во время слушания Сейму Мацеревич заявил, что получил разрешение от спецслужб на публикацию определенной информации в приложениях к отчету так называемой Смоленской подкомиссии.

По словам Новака, в среду он отказался давать показания.

Отмечается, что прокуратура не подала ходатайство о применении мер к Антони Мацеревичу.

Бывшему министру может грозить до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время группа прокуроров открыла семь расследований по нарушениям в так называемой Смоленской подкомиссии.

