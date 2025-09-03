Экс-министр обороны Польши получил обвинение в разглашении секретной информации

Прокуратура Польши 3 сентября предъявила обвинение бывшему министру национальной обороны Антону Мацеревичу в разглашении секретной информации.
Главные тезисы
- Прокуратура Польши предъявила обвинение бывшему министру обороны Антони Мацеревичу в разглашении секретной информации.
- Мацеревичу грозит до пяти лет лишения свободы за передачу конфиденциальных данных подкомиссии.
- Экс-министр заявил, что действовал по разрешению спецслужб при передаче определенной информации.
Мацеревич обвиняется в разглашении секретной информации
Выдвижение этих обвинений стало возможным после того, как парламент в начале августа снял неприкосновенность с ныне депутата от партии «Право и справедливость» Мацеревича.
Спикер национальной прокуратуры Пшемислав Новак добавил, эти действия охватывают период 2018-2022 годов.
Эти действия заключались в разглашении, как в форме заявлений для СМИ, так и в различных документах так называемой Смоленской подкомиссии, которые иногда называют отчетами, информации, официально засекреченной, начиная с наивысшего уровня секретности: совершенно тайно, тайно, ограниченно и конфиденциально, а также другой информации, официально не засекреченной.
Во время слушания Сейму Мацеревич заявил, что получил разрешение от спецслужб на публикацию определенной информации в приложениях к отчету так называемой Смоленской подкомиссии.
По словам Новака, в среду он отказался давать показания.
Отмечается, что прокуратура не подала ходатайство о применении мер к Антони Мацеревичу.
В настоящее время группа прокуроров открыла семь расследований по нарушениям в так называемой Смоленской подкомиссии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-