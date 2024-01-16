16 січня стало відомо про смерть колишньої глави російського Червоного Хреста - Раїси Лукутцової. Їй було 74 роки.

У Росії знайдено тіло ексглави Червоного Хреста Лукутцової

Варто зазначити, що вона очолювала організацію "Російський Червоний Хрест" з 2006 по 2021 рік.

Ба більше, вказано, що у період з 2012 по 2019 рік Лукутцова входила до складу Ради з прав людини при президенті (РПЛ).

За попередніми даними, смерть 74-річної жінки не має кримінального характеру, слідів насильства на тілі не виявлено, - пише один з російських телеграм-каналів. Поширити

Окрім того, наголошується, що Лукутцова останнім часом тяжко хворіла.

Згідно з даними російських пропагандистів, у неї була четверта стадія раку.

Що відомо про скандали навколо ексглави російського Червоного Хреста

Як стверджують російські пропагандисти, у серпні 2021 року проти Лукутцової порушили кримінальну справу.

Уже за рік Гагарінський суд Москви засудив її до чотирьох років умовно з випробувальним строком протягом трьох років за статтею про «Замах на шахрайство в особливо великому розмірі».

Її визнали винною у продажу за заниженою ціною майна та будівлі санаторію «Дружба».

Бізнесмен, який хотів придбати приміщення «Дружби», планував відкрити там приватну клініку. За даними видання, за угоду він пропонував 135 млн. рублів. Однак після того, як підприємець дізнався, що керівник РЧХ не має права розпоряджатися майном санаторію, він звернувся до правоохоронних органів. Поширити

Згодом стало відомо, що Раїсу Лукутцову затримали під час при отримання хабаря в розмірі 30 млн рублів.