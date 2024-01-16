Ексочільницю російського Червоного Хреста знайшли мертвою

16 січня стало відомо про смерть колишньої глави російського Червоного Хреста - Раїси Лукутцової. Їй було 74 роки.
У Росії знайдено тіло ексглави Червоного Хреста Лукутцової
Варто зазначити, що вона очолювала організацію "Російський Червоний Хрест" з 2006 по 2021 рік.
Ба більше, вказано, що у період з 2012 по 2019 рік Лукутцова входила до складу Ради з прав людини при президенті (РПЛ).
Окрім того, наголошується, що Лукутцова останнім часом тяжко хворіла.
Згідно з даними російських пропагандистів, у неї була четверта стадія раку.
Що відомо про скандали навколо ексглави російського Червоного Хреста
Як стверджують російські пропагандисти, у серпні 2021 року проти Лукутцової порушили кримінальну справу.
Уже за рік Гагарінський суд Москви засудив її до чотирьох років умовно з випробувальним строком протягом трьох років за статтею про «Замах на шахрайство в особливо великому розмірі».
Її визнали винною у продажу за заниженою ціною майна та будівлі санаторію «Дружба».
Згодом стало відомо, що Раїсу Лукутцову затримали під час при отримання хабаря в розмірі 30 млн рублів.
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