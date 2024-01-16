Экс-главу руссийского Красного Креста нашли мертвой

16 января стало известно о смерти бывшей главы российской Красного Креста – Раисы Лукутцовой. Ей было 74 года.

В России найдено тело экс-главы Красного Креста Лукутцовой

Следует отметить, что она возглавляла организацию "Российский Красный Крест" с 2006 по 2021 год.

Более того, указано, что в период с 2012 по 2019 год Лукутцова входила в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

По предварительным данным, смерть 74-летней женщины не носит криминального характера, следов насилия на теле не обнаружено, - пишет один из российских телеграмм-каналов. Поделиться

Кроме того, сообщается, что Лукутцова в последнее время тяжело болела.

Согласно данным российских пропагандистов, у нее была четвертая стадия рака.

Что известно о скандалах вокруг экс-главы российского Красного Креста

Как утверждают российские пропагандисты, в августе 2021 против Лукутцовой возбудили уголовное дело.

Уже через год Гагаринский суд Москвы приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком в течение трех лет по статье о «Покушении на мошенничество в особо крупном размере».

Ее признали виновной в продаже по заниженной цене имущества и здания санатория «Дружба».

Бизнесмен, желавший приобрести помещение «Дружбы», планировал открыть там частную клинику. По данным издания, за сделку он предлагал 135 млн рублей. Однако после того, как предприниматель узнал, что руководитель РКК не имеет права распоряжаться имуществом санатория, он обратился в правоохранительные органы. Поделиться

Впоследствии стало известно, что Раису Лукутцову задержали при получении взятки в размере 30 млн рублей.