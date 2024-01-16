Экс-главу руссийского Красного Креста нашли мертвой

16 января стало известно о смерти бывшей главы российской Красного Креста – Раисы Лукутцовой. Ей было 74 года.
В России найдено тело экс-главы Красного Креста Лукутцовой
Следует отметить, что она возглавляла организацию "Российский Красный Крест" с 2006 по 2021 год.
Более того, указано, что в период с 2012 по 2019 год Лукутцова входила в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
Кроме того, сообщается, что Лукутцова в последнее время тяжело болела.
Согласно данным российских пропагандистов, у нее была четвертая стадия рака.
Что известно о скандалах вокруг экс-главы российского Красного Креста
Как утверждают российские пропагандисты, в августе 2021 против Лукутцовой возбудили уголовное дело.
Уже через год Гагаринский суд Москвы приговорил ее к четырем годам условно с испытательным сроком в течение трех лет по статье о «Покушении на мошенничество в особо крупном размере».
Ее признали виновной в продаже по заниженной цене имущества и здания санатория «Дружба».
Впоследствии стало известно, что Раису Лукутцову задержали при получении взятки в размере 30 млн рублей.
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