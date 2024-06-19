Ексофіцер Королівського флоту прогнозує ганебну поразку Путіна у Криму

Колишній офіцер Королівського флоту Том Шарп оцінив ситуацію в окупованому Росією українському Криму. На його переконання, сили РФ наразі опинилися у пастці, а сам диктатор Путін повинен змиритися з неминучою втратою півострова.

Україна має всі шанси на повернення Криму

Окупований Крим, який є для Путіна тотемним та стратегічно важливим "непотоплюваним авіаносцем", починає виглядати непридатним для плавання, — іронічно зазначив Том Шарп. Поширити

Він також звернув увагу офіційного Києва на те, що перекриття лише 4 головних артерій постачання (Керченський міст, дві поромні переправи та залізниця), залишать півострів без двигунів, зброї та продовольства.

Як зазначає колишній офіцер Королівського флоту, запас зброї, завдяки якій ЗСУ можуть знищити Кримський міст, зростає.

До прикладу, новий морський дрон Stalker 5.0, який є значно дешевшим за Magura V5.

Росія не зможе врятувати Кримський міст від знищення

За словами Тома Шарпа, не маючи детальних планів мосту, ніхто не може з упевненістю сказати яке корисне навантаження може зруйнувати проліт і вивести його з ладу назавжди.

Але тисяча кілограмів високоточної вибухівки може завдати величезної шкоди, і за таку ціну можна було б просто не зупинятися, поки не досягнеш успіху, — підкреслив ексофіцер. Поширити

Він також додав, що Путін нарешті усвідомив неминучість такого удару, тому росіяни роблять все можливе, що захистити споруду баржами.

На переконання Шарпа, такий грубий оборонний механізм потрібно зламати лише раз, а вже тоді ЗСУ зможуть вивести з ладу ключові вузли постачання.