Экс-офицер Королевского флота прогнозирует позорное поражение Путина в Крыму

Бывший офицер Королевского флота Том Шарп оценил ситуацию в оккупированном Россией украинском Крыму. По его убеждению, силы РФ оказались в ловушке, а сам диктатор Путин должен смириться с неизбежной потерей полуострова.
Главные тезисы
- Украине прогнозируют успешное возвращение Крыма благодаря перекрытию главных артерий снабжения.
- Увеличение запасов оружия позволит ВСУ разрушить Крымский мост или вывести его из строя.
- Путин осознал неизбежность поражения в Крыму, поэтому россияне обеспечивают оборону моста баржами.
У Украины есть все шансы на возвращение Крыма
Он также обратил внимание официального Киева на то, что перекрытие только 4 главных артерий снабжения (Керченский мост, две паромные переправы и железная дорога) оставят полуостров без двигателей, оружия и продовольствия.
Как отмечает бывший офицер Королевского флота, запас оружия, благодаря которому ВСУ могут уничтожить Крымский мост, растет.
К примеру, новый морской дрон Stalker 5.0, который значительно дешевле Magura V5.
Россия не сможет спасти Крымский мост от уничтожения
По словам Тома Шарпа, не имея детальных планов моста, никто не может с уверенностью сказать, какая полезная нагрузка может разрушить пролет и вывести его из строя навсегда.
Он также добавил, что Путин наконец-то осознал неизбежность такого удара, поэтому россияне делают все возможное, что защитить сооружение баржами.
По мнению Шарпа, такой грубый оборонительный механизм нужно сломать всего лишь раз, а уже тогда ВСУ смогут вывести из строя ключевые узлы снабжения.
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