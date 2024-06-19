Экс-офицер Королевского флота прогнозирует позорное поражение Путина в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Экс-офицер Королевского флота прогнозирует позорное поражение Путина в Крыму

Путин
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Источник:  The Telegraph

Бывший офицер Королевского флота Том Шарп оценил ситуацию в оккупированном Россией украинском Крыму. По его убеждению, силы РФ оказались в ловушке, а сам диктатор Путин должен смириться с неизбежной потерей полуострова.

Главные тезисы

  • Украине прогнозируют успешное возвращение Крыма благодаря перекрытию главных артерий снабжения.
  • Увеличение запасов оружия позволит ВСУ разрушить Крымский мост или вывести его из строя.
  • Путин осознал неизбежность поражения в Крыму, поэтому россияне обеспечивают оборону моста баржами.

У Украины есть все шансы на возвращение Крыма

Оккупированный Крым, для Путина тотемный и стратегически важный "непотопляемый авианосец", начинает выглядеть непригодным для плавания, — иронично отметил Том Шарп.

Он также обратил внимание официального Киева на то, что перекрытие только 4 главных артерий снабжения (Керченский мост, две паромные переправы и железная дорога) оставят полуостров без двигателей, оружия и продовольствия.

Как отмечает бывший офицер Королевского флота, запас оружия, благодаря которому ВСУ могут уничтожить Крымский мост, растет.

К примеру, новый морской дрон Stalker 5.0, который значительно дешевле Magura V5.

Россия не сможет спасти Крымский мост от уничтожения

По словам Тома Шарпа, не имея детальных планов моста, никто не может с уверенностью сказать, какая полезная нагрузка может разрушить пролет и вывести его из строя навсегда.

Но тысяча килограммов высокоточной взрывчатки может нанести огромный ущерб, и за такую цену можно было бы просто не останавливаться, пока не добьешься успеха, — подчеркнул экс-офицер.

Он также добавил, что Путин наконец-то осознал неизбежность такого удара, поэтому россияне делают все возможное, что защитить сооружение баржами.

По мнению Шарпа, такой грубый оборонительный механизм нужно сломать всего лишь раз, а уже тогда ВСУ смогут вывести из строя ключевые узлы снабжения.

Речь идет не о возвращении Крыма как такового, а о том, чтобы сделать его ненужным как оперативный узел... Отторжение Крыма было бы настолько позорным и дорогим, что это стоит того, чтобы продолжать, — объяснил он.

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