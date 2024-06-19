Экс-офицер Королевского флота прогнозирует позорное поражение Путина в Крыму

Бывший офицер Королевского флота Том Шарп оценил ситуацию в оккупированном Россией украинском Крыму. По его убеждению, силы РФ оказались в ловушке, а сам диктатор Путин должен смириться с неизбежной потерей полуострова.

У Украины есть все шансы на возвращение Крыма

Оккупированный Крым, для Путина тотемный и стратегически важный "непотопляемый авианосец", начинает выглядеть непригодным для плавания, — иронично отметил Том Шарп. Поделиться

Он также обратил внимание официального Киева на то, что перекрытие только 4 главных артерий снабжения (Керченский мост, две паромные переправы и железная дорога) оставят полуостров без двигателей, оружия и продовольствия.

Как отмечает бывший офицер Королевского флота, запас оружия, благодаря которому ВСУ могут уничтожить Крымский мост, растет.

К примеру, новый морской дрон Stalker 5.0, который значительно дешевле Magura V5.

Россия не сможет спасти Крымский мост от уничтожения

По словам Тома Шарпа, не имея детальных планов моста, никто не может с уверенностью сказать, какая полезная нагрузка может разрушить пролет и вывести его из строя навсегда.

Но тысяча килограммов высокоточной взрывчатки может нанести огромный ущерб, и за такую цену можно было бы просто не останавливаться, пока не добьешься успеха, — подчеркнул экс-офицер. Поделиться

Он также добавил, что Путин наконец-то осознал неизбежность такого удара, поэтому россияне делают все возможное, что защитить сооружение баржами.

По мнению Шарпа, такой грубый оборонительный механизм нужно сломать всего лишь раз, а уже тогда ВСУ смогут вывести из строя ключевые узлы снабжения.