Експерша ракетка світу Клейстерс розкрила секрет різкого взлету Світоліни
Шанувальники великого тенісну вже звернули увагу на те, як блискавично та феноменально спрогресувала перша ракетка України Еліна Світоліна після народження дитини. Колишня перша ракетка світу з Бельгії Кім Клейстерс пояснила, що насправді могло статися.

Еліна Світоліна переживає свій новий прайм

Нещодавно всесвітньо відома українська тенісистка тріумфально піднялася з 10 на 7 позицію у рейтингу WTA.

Це сталося завдяки гучній перемозі у Римі — вже третій у кар’єрі Еліни. Напередодні вони розгромила на корті другу, третю та четверту ракетки світу.

Здається, ніхто не був готовий до таких феноменальних результатів від Світоліна, яка нещодавно вперше стало мамою.

Кім Клейстерс уважно стежить за прогресом українки та ділиться своїми думками з цього приводу:

Чудова річ у декретній відпустці полягає в тому, що всі твої болі та недуги, які ти мала і просто терпіла, можеш по-справжньому почати лікувати. Ти ніби починаєш з нуля, коли йдеться про відновлення свого тіла. Щодо тенісу, то те, як вона зараз б’є з форхенду — ніколи раніше так не робила. Принаймні не так стабільно, як зараз.

Окрім того, Еліна почала проводити активні та часті атаки, стала трохи агресивнішою на корті.

Ба більше, Клейстерс звернули увагу на те, що Світоліна чудово працює ногами.

Еліна й раніше була чудовою тенісисткою, але тепер вона перетворилася на одну з найкращих гравчинь з потужним ударом, особливо завдяки форхенду, — наголосила експерша ракетка світу.

