Світоліна розгромила третю ракетку світу та прорвалася у фінал WTA 1000 — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Світоліна розгромила третю ракетку світу та прорвалася у фінал WTA 1000 — відео

Світоліна
Джерело:  WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна (10) вразила шанувальників ще однією беззаперечною перемогою — цього разу над полькою Ігою Швьонтек, яка наразі замикає трійку найкращих тенісисток світу. Таким чином українка вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 у Римі.

Головні тези:

  • Останньою перешкодою для українки залишилася Коко Гофф (4, США).
  • Світоліна перемогла в усіх 22 матчах сезону, в яких вигравала перший сет.

Світоліна не дала Швьонтек жодного шансу

Більшість фанатів українки ще не встигли оговтатися від блискавичної перемоги Еліни над другою ракеткою світу Рибакіною, як Світоліна вже розгромила суперницю з Польщі.

На відновлення перша ракетка України мала менш як добу, однак це її не зупинило та не злякало.

Зустріч українки та польки затягнулася 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

Протягом гри Швьонтек припускалася величезної кількості невимушених помилок, і це дало Еліні можливість ними вдало скористатися на свою користь.

Так, Світоліна двічі виходила вперед з брейком — перший сет був для неї дійсно успішним.

Друга партія — після того, як Швьонтек взяла паузу на відпочинок, — виявився для Еліни вже набагато складнішим. Українка поступилася — 2:6.

Однак у фінальному сеті Світоліна зробила все можливе, щоб вибороти перемогу. Спортивні аналітики звернули увагу на те, що вона майже одразу пішла у наступ та грала дуже гостро. Ця партія стала для Еліни найкращою за всю гру — 6:2.

У фіналі 16 травня перша ракетка України зустрінеться з Коко Гофф (4, США).

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна тріумфально розгромила другу ракетку світу Швьонтек — відео
Світоліна знову вразила світ тенісу
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Кубок Біллі Джин Кінг. Світоліна розгромила польку Каву — відео
Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна отримала чергову перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі
Світоліна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?