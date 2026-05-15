Світоліна розгромила третю ракетку світу та прорвалася у фінал WTA 1000 — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (10) вразила шанувальників ще однією беззаперечною перемогою — цього разу над полькою Ігою Швьонтек, яка наразі замикає трійку найкращих тенісисток світу. Таким чином українка вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 у Римі.

Світоліна не дала Швьонтек жодного шансу

Більшість фанатів українки ще не встигли оговтатися від блискавичної перемоги Еліни над другою ракеткою світу Рибакіною, як Світоліна вже розгромила суперницю з Польщі.

На відновлення перша ракетка України мала менш як добу, однак це її не зупинило та не злякало.

Зустріч українки та польки затягнулася 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

Протягом гри Швьонтек припускалася величезної кількості невимушених помилок, і це дало Еліні можливість ними вдало скористатися на свою користь.

Так, Світоліна двічі виходила вперед з брейком — перший сет був для неї дійсно успішним.

Друга партія — після того, як Швьонтек взяла паузу на відпочинок, — виявився для Еліни вже набагато складнішим. Українка поступилася — 2:6.

Однак у фінальному сеті Світоліна зробила все можливе, щоб вибороти перемогу. Спортивні аналітики звернули увагу на те, що вона майже одразу пішла у наступ та грала дуже гостро. Ця партія стала для Еліни найкращою за всю гру — 6:2.

У фіналі 16 травня перша ракетка України зустрінеться з Коко Гофф (4, США).