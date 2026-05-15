Світоліна розгромила третю ракетку світу та прорвалася у фінал WTA 1000 — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (10) вразила шанувальників ще однією беззаперечною перемогою — цього разу над полькою Ігою Швьонтек, яка наразі замикає трійку найкращих тенісисток світу. Таким чином українка вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 у Римі.
Головні тези:
- Останньою перешкодою для українки залишилася Коко Гофф (4, США).
- Світоліна перемогла в усіх 22 матчах сезону, в яких вигравала перший сет.
Світоліна не дала Швьонтек жодного шансу
Більшість фанатів українки ще не встигли оговтатися від блискавичної перемоги Еліни над другою ракеткою світу Рибакіною, як Світоліна вже розгромила суперницю з Польщі.
На відновлення перша ракетка України мала менш як добу, однак це її не зупинило та не злякало.
Зустріч українки та польки затягнулася 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.
Протягом гри Швьонтек припускалася величезної кількості невимушених помилок, і це дало Еліні можливість ними вдало скористатися на свою користь.
Так, Світоліна двічі виходила вперед з брейком — перший сет був для неї дійсно успішним.
Друга партія — після того, як Швьонтек взяла паузу на відпочинок, — виявився для Еліни вже набагато складнішим. Українка поступилася — 2:6.
Однак у фінальному сеті Світоліна зробила все можливе, щоб вибороти перемогу. Спортивні аналітики звернули увагу на те, що вона майже одразу пішла у наступ та грала дуже гостро. Ця партія стала для Еліни найкращою за всю гру — 6:2.
У фіналі 16 травня перша ракетка України зустрінеться з Коко Гофф (4, США).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-