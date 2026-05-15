Свитолина разгромила третью ракетку мира и прорвалась в финал WTA 1000 — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (10) поразила поклонников еще одной безоговорочной победой — на этот раз над полькой Игой Швентек, которая замыкает тройку лучших теннисисток мира. Таким образом, украинка вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Риме.

Свитолина не дала Швентек ни одного шанса

Большинство фанатов украинки еще не успели оправиться от молниеносной победы Элины над второй ракеткой мира Рыбакиной, как Свитолина уже разгромила соперницу из Польши.

На восстановление у первой ракетки Украины было меньше суток, однако это ее не остановило и не испугало.

Встреча украинки и польки затянулись на 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

В течение игры Швентек допускал огромное количество непринужденных ошибок, и это дало Элине возможность ими удачно воспользоваться в свою пользу.

Так, Свитолина дважды выходила вперед с брейком — первый сет был для нее действительно успешным.

Вторая партия — после того, как Швентек взяла паузу на отдых, — оказался для Элины уже гораздо сложнее. Украинка уступила — 2:6.

Однако в финальном сете Свитолина сделала все возможное, чтобы одержать победу. Спортивные аналитики обратили внимание на то, что она почти сразу пошла в наступление и играла очень остро. Эта партия стала для Элины лучшей за всю игру — 6:2.

В финале 16 мая первая ракетка Украины встретится с Коко Гоффо (4, США).