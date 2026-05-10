Свитолина одержала очередную победу на турнире WTA 1000 в Риме
Источник:  Укринформ

В столице Италии продолжается престижный грунтовой турнир Женской теннисной ассоциации (WTA 1000) Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом более 8,235 млн евро.

Свитолина победила американку Баптист: что известно

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина (№10 рейтинга WTA) в третьем круге обыграла 25 теннисистку мира Гейли Баптист (США) — 6:1, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.

В четвертом раунде (1/8 финала) украинка встретится с победительницей противостояния Мэдисон Киз (США, 19) — Никола Бартункова (Чехия, 94).

Соревнования в Риме завершатся 17 мая.

Элина выигрывала турнир в столице Италии в 2017-2018 годах, а в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала.

