Свитолина одержала очередную победу на турнире WTA 1000 в Риме

В столице Италии продолжается престижный грунтовой турнир Женской теннисной ассоциации (WTA 1000) Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом более 8,235 млн евро.
Главные тезисы
- Элина Свитолина одержала важную победу на турнире WTA 1000 в Риме, обыграв Гейлу Баптист.
- Украинская теннисистка продемонстрировала сильную игру, завоевав победу со счетом 6:1, 6:2.
- Следующим противником Элины будет победительница матча Мэдисон Киз - Никола Бартункова.
Свитолина победила американку Баптист: что известно
Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина (№10 рейтинга WTA) в третьем круге обыграла 25 теннисистку мира Гейли Баптист (США) — 6:1, 6:2.
Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.
В четвертом раунде (1/8 финала) украинка встретится с победительницей противостояния Мэдисон Киз (США, 19) — Никола Бартункова (Чехия, 94).
Соревнования в Риме завершатся 17 мая.
Элина выигрывала турнир в столице Италии в 2017-2018 годах, а в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала.
