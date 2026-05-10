Світоліна отримала чергову перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі

У столиці Італії триває престижний грунтовий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA 1000) Internazionali BNL d'Italia із призовим фондом понад €8,235 млн.
Головні тези:
- Еліна Світоліна здобула перемогу у матчі проти Гейлі Баптіст на турнірі WTA 1000 у Римі.
- Українська тенісистка показала сильну гру, обігравши свою суперницю з рахунком 6:1, 6:2.
- У наступному раунді Еліна зустрінеться з переможницею протистояння Медісон Кіз і Ніколи Бартункової.
Світоліна перемогла американку Баптіст: що відомо
Перша «ракетка» України Еліна Світоліна (№10 рейтингу WTA) у третьому колі обіграла 25-ту тенісистку світу Гейлі Баптіст (США) — 6:1, 6:2.
Суперниці провели на корті 1 годину 8 хвилин.
У четвертому раунді (1/8 фіналу) українка зустрінеться з переможницею протистояння Медісон Кіз (США, 19) — Нікола Бартункова (Чехія, 94).
Змагання у Римі завершаться 17 травня.
Еліна вигравала турнір у столиці Італії у 2017-2018 роках, а минулого сезону дійшла до чвертьфіналу.
