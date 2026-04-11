Кубок Біллі Джин Кінг. Світоліна розгромила польку Каву — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) продемонструвала свою майстерність у межах матчу проти польської тенісистки Катажини Кави (160). Еліна виборола для своєї країни нову гучну перемогу.

Новий тріумф Світоліної — як це було

Що важливо розуміти, Кубок Біллі Джин Кінг — найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі, які проводяться Міжнародною федерацією тенісу.

Еліна Світоліна змогла вибороти вже другу перемогу для збірної України в матчі кваліфікації проти команди Польщі.

Еліна, яка є лідеркою української команди, зіграла проти другого номера суперниць Катажини Кави (160).

Їхня зустрічі на корті тривала 53 хвилини, а завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

Суперниця Світоліної спробувала грати в атакувальний теніс, однак це їй не допомогло.

Варто звернути увагу на те, що після рахунку 2:2 до кінця зустрічі перша ракетка України віддала польці лише один гейм, забезпечивши собі беззаперечну перемогу.

Після першого дня матчу Україна виграє у Польщі — 2:0.