Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина разгромила польку Каву — видео
Источник:  online.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (7) продемонстрировала свое мастерство в рамках матча против польской теннисистки Катажины Кофе (160). Элина одержала для своей страны новую громкую победу.

Главные тезисы

  • Первые четыре гейма завершались брейками.
  • Элина отдала сопернице только один гейм.

Новый триумф Светолины – как это было

Что важно понимать, Кубок Билли Джин Кинг – самые масштабные международные командные соревнования в женском теннисе, которые проводит Международная федерация тенниса.

Элина Свитолина смогла одержать уже вторую победу для сборной Украины в матче квалификации против команды Польши.

Элина, которая является лидером украинской команды, сыграла против второго номера соперниц Катажины Кавы (160).

Их встреча на корте длилась 53 минуты, а завершилась со счетом 6:2, 6:1.

Соперница Светолины попыталась играть в атакующий теннис, но это ей не помогло.

Следует обратить внимание на то, что после счета 2:2 до конца встречи первая ракетка Украины отдала польке лишь один гейм, обеспечив себе безоговорочную победу.

После первого дня матча Украина выиграет у Польши - 2:0.

Свитолина за поединок 2 раза подала навылет, обошлась без двойных ошибок и совершила 6 брейков. На счету ее соперницы ни одного эйса, 1 ошибка на подаче и 2 брейка.

Больше по теме

Свитолина триумфально разгромила вторую ракетку мира Свентек — видео
Свитолина снова поразила мир тенниса

