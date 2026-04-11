Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина разгромила польку Каву — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (7) продемонстрировала свое мастерство в рамках матча против польской теннисистки Катажины Кофе (160). Элина одержала для своей страны новую громкую победу.
Главные тезисы
- Первые четыре гейма завершались брейками.
- Элина отдала сопернице только один гейм.
Новый триумф Светолины – как это было
Что важно понимать, Кубок Билли Джин Кинг – самые масштабные международные командные соревнования в женском теннисе, которые проводит Международная федерация тенниса.
Элина Свитолина смогла одержать уже вторую победу для сборной Украины в матче квалификации против команды Польши.
Элина, которая является лидером украинской команды, сыграла против второго номера соперниц Катажины Кавы (160).
Их встреча на корте длилась 53 минуты, а завершилась со счетом 6:2, 6:1.
Соперница Светолины попыталась играть в атакующий теннис, но это ей не помогло.
Следует обратить внимание на то, что после счета 2:2 до конца встречи первая ракетка Украины отдала польке лишь один гейм, обеспечив себе безоговорочную победу.
После первого дня матча Украина выиграет у Польши - 2:0.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-