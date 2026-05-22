Экс-первая ракетка мира Клейстерс раскрыла секрет резкого взлета Свитолины
Поклонники большого тенниса уже обратили внимание на то, как молниеносно и феноменально спрогрессировала первая ракетка Украины Элина Свитолина после рождения ребенка. Бывшая первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс объяснила, что на самом деле могло произойти.

Главные тезисы

  • В декретном отпуске теннисистка имела возможность лечить свое тело и улучшать технические навыки.
  • Наблюдения эксперта показывают, что Свитолина стала более агрессивной на корте.

Недавно всемирно известная украинская теннисистка триумфально поднялась с 10-й на 7-ю позицию в рейтинге WTA.

Это произошло благодаря громкой победе в Риме — уже третьей в карьере Эллины. Накануне она разгромила на корте вторую, третью и четвертую ракеток мира.

Кажется, никто не был готов к таким феноменальным результатам от Свитолины, которая недавно впервые стала мамой.

Ким Клейстерс внимательно следит за прогрессом украинки и делится своими мыслями по этому поводу:

Прекрасная вещь в декретном отпуске заключается в том, что все твои боли и болезни, которые ты испытывала и просто терпела, можешь по-настоящему начать лечить. Ты будто начинаешь с нуля, когда речь идет о восстановлении своего тела. Что касается тенниса, то как она сейчас бьет из форхенда — никогда раньше так не делала. По крайней мере, не так стабильно, как сейчас.

Кроме того, Элина начала проводить активные и частые атаки, стала немного более агрессивной на корте.

Более того, Клейстерс обратили внимание на то, что Свитолина прекрасно работает ногами.

Элина и раньше была замечательной теннисисткой, но теперь она превратилась в одного из лучших игроков с мощным ударом, особенно благодаря форхенду, — подчеркнула экс-первая ракетка мира.

