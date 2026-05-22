Экс-первая ракетка мира Клейстерс раскрыла секрет резкого взлета Свитолины

Поклонники большого тенниса уже обратили внимание на то, как молниеносно и феноменально спрогрессировала первая ракетка Украины Элина Свитолина после рождения ребенка. Бывшая первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс объяснила, что на самом деле могло произойти.

Элина Свитолина переживает свой новый прайм

Недавно всемирно известная украинская теннисистка триумфально поднялась с 10-й на 7-ю позицию в рейтинге WTA.

Это произошло благодаря громкой победе в Риме — уже третьей в карьере Эллины. Накануне она разгромила на корте вторую, третью и четвертую ракеток мира.

Кажется, никто не был готов к таким феноменальным результатам от Свитолины, которая недавно впервые стала мамой.

Ким Клейстерс внимательно следит за прогрессом украинки и делится своими мыслями по этому поводу:

Прекрасная вещь в декретном отпуске заключается в том, что все твои боли и болезни, которые ты испытывала и просто терпела, можешь по-настоящему начать лечить. Ты будто начинаешь с нуля, когда речь идет о восстановлении своего тела. Что касается тенниса, то как она сейчас бьет из форхенда — никогда раньше так не делала. По крайней мере, не так стабильно, как сейчас.

Кроме того, Элина начала проводить активные и частые атаки, стала немного более агрессивной на корте.

Более того, Клейстерс обратили внимание на то, что Свитолина прекрасно работает ногами.