Експерт назвав головну перевагу революційної САУ Archer — відео

4 листопада офіційно стало відомо, що Збройні сили України отримали від Швеції 8 САУ Archer Україні, які вже знищують російських окупантів на полі бою. Військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, чим вони допоможуть нашим воїнам.

Що відомо про САУ Archer

За словами фахівця, Archer – це найбільш революційна САУ у світі зі 155 міліметровою гарматою та довжиною ствола у 52 калібри.

Олег Катков звертає увагу на те, що системи Archer встановлені на шасі із колісною формулою 6×6.

Окрім того, наголошується, що САУ вирізняється з-поміж інших повною автоматизацією всіх процесів, коли екіпаж взагалі не торкається снарядів, окрім під час заряджання.

Машина виїжджає на позицію, розгортається за лічені секунди. Мовиться про 20 – 30 секунд на розгортання. Потім відкриває вогонь, при чому подача боєприпасів відбувається завдяки заряджанню автомата, – наголосив головний редактор Defence Express. Поширити

Чого можна чекати від Archer на фронті

Військовий експерт звертає увагу на те, що Archer має величезну швидкострільність: повний боєкомплект складає 21 снаряд, який може бути випущений за 2,5 хвилини або ж за 150 секунд, тобто швидкострільність САУ становить близько 8 пострілів за хвилину.

Що також важливо розуміти, в режимі "вогневого нальоту" тотальна цифровізація всіх систем дозволяє їй вийти на позицію, відстріляти серію снарядів та покинути позицію до того, як перший з них розірветься на позиції ворога.

За словами Олега Каткова, така автоматизація позначається на специфічності застосування САУ.

Окрім того, наголошується, що це високоточний інструмент для "хірургічних" ударів.