Повітряні Сили ЗСУ знищили над Сумщиною два ударні дрони

В ніч проти 4 листопада армія РФ атакувала Сумську область дронами Shahed. Обидва безпілотники були знищені ППО України.
Армія РФ атакувала Сумщину дронами
Вночі 4 листопада російські терористи атакували Сумську область двома ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони "приземлили" обидва безпілотники.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
Обстріли України посиляться
Як розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, російські атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.
Наприклад, в ніч на 3 листопада терористи випустили по Харкову по Харкову близько 10 дронів типу Shahed. Тоді ж було зафіксовано пошкодження приватних будинків, навчального закладу й авто. Зокрема від ударів постраждали й інші регіони.
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