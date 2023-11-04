Повітряні Сили ЗСУ знищили над Сумщиною два ударні дрони

В ніч проти 4 листопада армія РФ атакувала Сумську область дронами Shahed. Обидва безпілотники були знищені ППО України.

Армія РФ атакувала Сумщину дронами

Вночі 4 листопада російські терористи атакували Сумську область двома ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони "приземлили" обидва безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України, – пише пресслужба. Поширити

Обстріли України посиляться

Як розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, російські атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.

Попередні атаки ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 "Шахедів" запущені у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО, – пояснила Гуменюк. Поширити

Наприклад, в ніч на 3 листопада терористи випустили по Харкову по Харкову близько 10 дронів типу Shahed. Тоді ж було зафіксовано пошкодження приватних будинків, навчального закладу й авто. Зокрема від ударів постраждали й інші регіони.