Воздушные Силы ВСУ уничтожили над Сумщиной два ударных дрона

В ночь на 4 ноября армия РФ атаковала Сумскую область дронами Shahed. Оба беспилотника были уничтожены ПВО Украины.
Армия РФ атаковала Сумщину дронами
Ночью 4 ноября российские террористы атаковали Сумскую область двумя ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны "приземлили" оба беспилотника.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
Обстрелы Украины усилятся
Как рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, российские атаки станут еще более массированными после наступления холодов.
К примеру, в ночь на 3 ноября террористы выпустили по Харькову по Харькову около 10 дронов типа Shahed. Тогда же были зафиксированы повреждения частных домов, учебного заведения и авто. В частности, от ударов пострадали и другие регионы.
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