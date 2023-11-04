Воздушные Силы ВСУ уничтожили над Сумщиной два ударных дрона

В ночь на 4 ноября армия РФ атаковала Сумскую область дронами Shahed. Оба беспилотника были уничтожены ПВО Украины.

Армия РФ атаковала Сумщину дронами

Ночью 4 ноября российские террористы атаковали Сумскую область двумя ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны "приземлили" оба беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Сегодня ночью противник атаковал Сумщину двумя ударными БпЛА Shahed-136/131 из Курской области. Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины, – пишет пресс-служба. Поделиться

Обстрелы Украины усилятся

Как рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, российские атаки станут еще более массированными после наступления холодов.

Предыдущие атаки мы оценивали как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов" запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО, – объяснила Гуменюк. Поделиться

К примеру, в ночь на 3 ноября террористы выпустили по Харькову по Харькову около 10 дронов типа Shahed. Тогда же были зафиксированы повреждения частных домов, учебного заведения и авто. В частности, от ударов пострадали и другие регионы.