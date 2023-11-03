Поврежденное российским дроном здание харьковского колледжа обрушили — видео

В целях безопасности харьковчан завершили разрушение колледжа. Сегодня ночью здание получило критические повреждения от российской атаки дронами Shahed.
Старинный дом прекратил свое существование
Здание харьковского колледжа, в который попал российский дрон, обрушили, чтобы снизить риски для местных жителей
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram о состоянии разрушенного здания.
Поврежденному колледжу было больше 100 лет
В Харькове среди поврежденных и разрушенных зданий и объектов в результате вражеских ударов дронами-камикадзе типа "Шахед" этой ночью - колледж транспортных технологий на Москалевке, построенный еще в 1915 году.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура и местные СМИ.
По данным правоохранителей, учебное заведение в Основянском районе Харькова было частично разрушено. В этом районе города были зафиксированы поцелуи трех вражеских беспилотников, в результате чего также были повреждены гаражи, жилые дома и автомобили.
В прокуратуре опубликовали фото разрушенного столетнего здания колледжа транспортных технологий. Отметим, что это действующее учебное заведение – государственное высшее учебное заведение I уровня аккредитации.
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