В целях безопасности харьковчан завершили разрушение колледжа. Сегодня ночью здание получило критические повреждения от российской атаки дронами Shahed.

Старинный дом прекратил свое существование

Здание харьковского колледжа, в который попал российский дрон, обрушили, чтобы снизить риски для местных жителей

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram о состоянии разрушенного здания.

В результате ночных вражеских атак серьезно пострадало здание одного из учебных заведений города. Сейчас снимаем контактную сеть, чтобы работники ГСЧС имели возможность разобрать завалы изнутри. Движение трамвая № 27 на этом участке, соответственно, на время остановлено. Поделиться

Инженерные коммуникации не повреждены, но до устранения определенных проблем в части Основанского района будет работать аварийный режим отключения электроэнергии. Поделиться

Поврежденному колледжу было больше 100 лет

В Харькове среди поврежденных и разрушенных зданий и объектов в результате вражеских ударов дронами-камикадзе типа "Шахед" этой ночью - колледж транспортных технологий на Москалевке, построенный еще в 1915 году.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура и местные СМИ.

По данным правоохранителей, учебное заведение в Основянском районе Харькова было частично разрушено. В этом районе города были зафиксированы поцелуи трех вражеских беспилотников, в результате чего также были повреждены гаражи, жилые дома и автомобили.

В прокуратуре опубликовали фото разрушенного столетнего здания колледжа транспортных технологий. Отметим, что это действующее учебное заведение – государственное высшее учебное заведение I уровня аккредитации.