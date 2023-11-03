Пошкоджену російським дроном будівлю харківського коледжу обвалили — відео

Задля безпеки харків'ян довершили руйнування коледжу. Сьогодні вночі будівля отримала критичні пошкодження від російської атаки дронами Shahed.
Старовинний будинок припинив своє існування
Будівлю харківського коледжу, у який влучив російський дрон, обвалили, аби зменшити ризики для місцевих мешканців
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram про стан зруйнованої будівлі.
Пошкодженому коледжу було більше 100 років
У Харкові серед пошкоджених та зруйнованих будівель та об'єктів внаслідок ворожих ударів дронами-камікадзе типу "Шахед" цієї ночі – коледж транспортних технологій на Москалівці, збудований ще 1915 року.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура та місцеві ЗМІ.
За даними правоохоронців, навчальний заклад у Основ'янському районі Харкова був частково зруйнований. Загалом у цьому районі міста було зафіксовано поцілення трьох ворожих безпілотників, внаслідок чого також були пошкоджені гаражі, житлові будинки та автомобілі.
У прокуратурі опублікували фото зруйнованої столітньої будівлі коледжу транспортних технологій. Зазначимо, що це діючий навчальний заклад – він є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-