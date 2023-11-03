Пошкоджену російським дроном будівлю харківського коледжу обвалили — відео

Задля безпеки харків'ян довершили руйнування коледжу. Сьогодні вночі будівля отримала критичні пошкодження від російської атаки дронами Shahed.

Старовинний будинок припинив своє існування

Будівлю харківського коледжу, у який влучив російський дрон, обвалили, аби зменшити ризики для місцевих мешканців

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram про стан зруйнованої будівлі.

Внаслідок нічних ворожих атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів міста. Зараз знімаємо контактну мережу, аби працівники ДСНС мали змогу розібрати завали зсередини. Рух трамваю № 27 на цій ділянці, відповідно, на деякий час зупинений. Поширити

Інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії. Поширити

Пошкодженому коледжу було більше 100 років

У Харкові серед пошкоджених та зруйнованих будівель та об'єктів внаслідок ворожих ударів дронами-камікадзе типу "Шахед" цієї ночі – коледж транспортних технологій на Москалівці, збудований ще 1915 року.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура та місцеві ЗМІ.

За даними правоохоронців, навчальний заклад у Основ'янському районі Харкова був частково зруйнований. Загалом у цьому районі міста було зафіксовано поцілення трьох ворожих безпілотників, внаслідок чого також були пошкоджені гаражі, житлові будинки та автомобілі.

У прокуратурі опублікували фото зруйнованої столітньої будівлі коледжу транспортних технологій. Зазначимо, що це діючий навчальний заклад – він є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації.