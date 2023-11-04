Эксперт назвал главное преимущество революционной САУ Archer — видео

4 ноября официально стало известно, что Вооруженные силы Украины получили от Швеции 8 САУ Archer Украины, которые уже уничтожают российских окупантов на поле боя. Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, чем они помогут нашим воинам.

Что известно о САУ Archer

По словам специалиста, Archer – это самая революционная САУ в мире со 155 миллиметровой пушкой и длиной ствола в 52 калибра.

Олег Катков обращает внимание, что системы Archer установлены на шасси с колесной формулой 6×6.

Кроме того, указано, что САУ отличается от других полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не касается снарядов, кроме как во время зарядки.

Машина выезжает на позицию, разворачивается за считанные секунды. Речь идет о 20 – 30 секундах на развертывание. Затем открывает огонь, при чем подача боеприпасов происходит благодаря зарядке автомата, – подчеркнул главный редактор Defence Express. Поделиться

Чего можно ожидать от Archer на фронте

Военный эксперт обращает внимание на то, что Archer имеет огромную скорострельность: полный боекомплект составляет 21 снаряд, который может быть выпущен за 2,5 минуты или за 150 секунд, то есть скорострельность САУ составляет около 8 выстрелов в минуту.

Что также важно понимать, в режиме огневого налета тотальная цифровизация всех систем позволяет ей выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции врага.

По словам Олега Каткова, такая автоматизация сказывается на специфичности применения САУ.

Кроме того, указано, что это высокоточный инструмент "хирургических" ударов.