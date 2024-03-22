Експерт назвав мету ракетного удару РФ по українській енергетиці

Росія завдала повторного масованого ракетного удару по Україні у ніч проти 22 березня. Ворог намагався кинути все, що було під рукою, щоб вразити енергетичну систему. Масштаб атаки безпрецедентний, кажуть в “Укренерго”. Армія РФ випустила 63 “шахеди” та 88 ракет різних типів.
Яка мета удару РФ по українській енергетиці
Навіщо росіяни вдарили по енергетиці посеред весни та коли можуть атакувати знову, розповів військовий експерт Олег Жданов.
Цього разу росіяни вдарили всім, що мали: балістикою, “шахедами”, крилатим ракетами, каже Олег Жданов. За його словами, вчорашнім комбінованим ударом по Києву Росія “розпочала сезон”.
Навіщо вдарила по енергетиці
Олег Жданов каже, що сьогодні Росія завдала справжнього воєнного удару по енергетиці країни.
А з іншого боку відсутність електрики — це відсутність водопостачання та каналізації.
За його словами, удар по ДніпроГЕС був добре спланований. Метою російської армії було вивести з ладу гідроелектростанції, що їм і вдалося.