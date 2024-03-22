Експерт назвав мету ракетного удару РФ по українській енергетиці

Росія завдала повторного масованого ракетного удару по Україні у ніч проти 22 березня. Ворог намагався кинути все, що було під рукою, щоб вразити енергетичну систему. Масштаб атаки безпрецедентний, кажуть в “Укренерго”. Армія РФ випустила 63 “шахеди” та 88 ракет різних типів.

Яка мета удару РФ по українській енергетиці

Навіщо росіяни вдарили по енергетиці посеред весни та коли можуть атакувати знову, розповів військовий експерт Олег Жданов.

Цього разу росіяни вдарили всім, що мали: балістикою, “шахедами”, крилатим ракетами, каже Олег Жданов. За його словами, вчорашнім комбінованим ударом по Києву Росія “розпочала сезон”.

Путін закінчив гру в демократію, вибори минули. І тепер він сміливо може наносити ракетні удари по нашій території. Вчорашній удар був політичний. Треба було сповістити весь світ, що вони починають. Тому, скоріше за все, було завдано удару по Києву. Знаючи, що ефективність буде мінімальна, вони все одно атакували. Всі іноземні представництва перебувають в столиці. Вчора весь світ одразу дізнався, що розпочалися ракетні удари, — розповів військовий експерт. Поширити

Навіщо вдарила по енергетиці

Олег Жданов каже, що сьогодні Росія завдала справжнього воєнного удару по енергетиці країни.

Ми створюємо стереотипи, що по енергетиці б’ють, коли холодно. Холод — це не головне, можна багаття розпалити і зігрітися. Справа в тому, що без електрики немає промисловості, немає економіки. Це з однієї сторони загроза. Ми почали переводити економіку на воєнні рейки — вони вирішили, що нашу економіку треба трохи “придавити”, — розповів військовий експерт. Поширити

А з іншого боку відсутність електрики — це відсутність водопостачання та каналізації.

Це гуманітарна катастрофа, яка може призвести до наслідків аж до епідемії в теплу погоду, тому що бактерії почувають себе набагато ліпше, ніж у мороз. Вони почали систему, — каже Олег Жданов. Поширити

За його словами, удар по ДніпроГЕС був добре спланований. Метою російської армії було вивести з ладу гідроелектростанції, що їм і вдалося.