Експерт назвав мету ракетного удару РФ по українській енергетиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерт назвав мету ракетного удару РФ по українській енергетиці

вибух
Джерело:  ТСН

Росія завдала повторного масованого ракетного удару по Україні у ніч проти 22 березня. Ворог намагався кинути все, що було під рукою, щоб вразити енергетичну систему. Масштаб атаки безпрецедентний, кажуть в “Укренерго”. Армія РФ випустила 63 “шахеди” та 88 ракет різних типів.

Яка мета удару РФ по українській енергетиці

Навіщо росіяни вдарили по енергетиці посеред весни та коли можуть атакувати знову, розповів військовий експерт Олег Жданов.

Цього разу росіяни вдарили всім, що мали: балістикою, “шахедами”, крилатим ракетами, каже Олег Жданов. За його словами, вчорашнім комбінованим ударом по Києву Росія “розпочала сезон”. 

Путін закінчив гру в демократію, вибори минули. І тепер він сміливо може наносити ракетні удари по нашій території. Вчорашній удар був політичний. Треба було сповістити весь світ, що вони починають. Тому, скоріше за все, було завдано удару по Києву. Знаючи, що ефективність буде мінімальна, вони все одно атакували. Всі іноземні представництва перебувають в столиці. Вчора весь світ одразу дізнався, що розпочалися ракетні удари, — розповів військовий експерт.

Навіщо вдарила по енергетиці

Олег Жданов каже, що сьогодні Росія завдала справжнього воєнного удару по енергетиці країни. 

Ми створюємо стереотипи, що по енергетиці б’ють, коли холодно. Холод — це не головне, можна багаття розпалити і зігрітися. Справа в тому, що без електрики немає промисловості, немає економіки. Це з однієї сторони загроза. Ми почали переводити економіку на воєнні рейки — вони вирішили, що нашу економіку треба трохи “придавити”, — розповів військовий експерт.

А з іншого боку відсутність електрики — це відсутність водопостачання та каналізації. 

Це гуманітарна катастрофа, яка може призвести до наслідків аж до епідемії в теплу погоду, тому що бактерії почувають себе набагато ліпше, ніж у мороз. Вони почали систему, — каже Олег Жданов.

За його словами, удар по ДніпроГЕС був добре спланований. Метою російської армії було вивести з ладу гідроелектростанції, що їм і вдалося.

Досвід ведення війн, в тому числі нашої, показує, що такі споруди як дамби або плотини можна зруйнувати тільки методом внутрішнього підриву. Тут головне не зруйнувати Дніпро ГЕС, головне — вивести з ладу гідроелектростанції. Справа в тому, що ці станції є складовою частиною системи енергозабезпечення країни. Вони допомагають атомним станціям проходити пікові навантаження, — розповів військовий експерт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака РФ на Україну — загинули щонайменше 5 людей. Серед жертв 9-річна дівчинка
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон атакував маршрутку на Чернігівщині. Є поранені
Поліція Чернігівської області
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Через ракетну атаку РФ на ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів
Держекоінспекція Південного округу
ДніпроГЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?