Эксперт назвал цель ракетного удара РФ по украинской энергетике

Россия нанесла повторный массированный ракетный удар по Украине в ночь на 22 марта. Враг пытался бросить все, что было под рукой, чтобы поразить энергетическую систему. Масштаб атаки беспрецедентен, говорят в "Укрэнерго". Армия РФ выпустила 63 "шахеда" и 88 ракет разных типов.
Какова цель удара РФ по украинской энергетике
Зачем россияне ударили по энергетике среди весны и когда могут атаковать снова, рассказал военный эксперт Олег Жданов.
На этот раз россияне ударили всем, что имели: баллистикой, шахедами, крылатыми ракетами, говорит Олег Жданов. По его словам, вчерашним комбинированным ударом по Киеву Россия "начала сезон".
Зачем ударила по энергетике
Олег Жданов говорит, что сегодня Россия нанесла настоящий военный удар по энергетике страны.
А с другой стороны, отсутствие электричества — это отсутствие водоснабжения и канализации.
По его словам, удар по ДнепроГЭС был хорошо спланирован. Целью русской армии было вывести из строя гидроэлектростанции, что им и удалось.