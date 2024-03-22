Эксперт назвал цель ракетного удара РФ по украинской энергетике

Россия нанесла повторный массированный ракетный удар по Украине в ночь на 22 марта. Враг пытался бросить все, что было под рукой, чтобы поразить энергетическую систему. Масштаб атаки беспрецедентен, говорят в "Укрэнерго". Армия РФ выпустила 63 "шахеда" и 88 ракет разных типов.

Какова цель удара РФ по украинской энергетике

Зачем россияне ударили по энергетике среди весны и когда могут атаковать снова, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

На этот раз россияне ударили всем, что имели: баллистикой, шахедами, крылатыми ракетами, говорит Олег Жданов. По его словам, вчерашним комбинированным ударом по Киеву Россия "начала сезон".

Путин закончил игру в демократию, выборы прошли. И сейчас он смело может наносить ракетные удары по нашей местности. Вчерашний удар был политическим. Надо было известить весь мир, что они начинают. Поэтому, скорее всего, был нанесен удар по Киеву. Зная, что эффективность будет минимальна, они все равно атаковали. Все иностранные представительства находятся в столице. Вчера весь мир сразу узнал, что начались ракетные удары, — рассказал военный эксперт. Поделиться

Зачем ударила по энергетике

Олег Жданов говорит, что сегодня Россия нанесла настоящий военный удар по энергетике страны.

Мы создаем стереотипы, которые по энергетике избивают, когда холодно. Холод — это не главное, можно костер разжечь и согреться. Дело в том, что без электричества нет индустрии, нет экономики. Это с одной стороны угроза. Мы начали переводить экономику на военные рельсы — они решили, что нашу экономику нужно немного придавить, — рассказал военный эксперт. Поделиться

А с другой стороны, отсутствие электричества — это отсутствие водоснабжения и канализации.

Это гуманитарная катастрофа, которая может привести к последствиям вплоть до эпидемии в теплую погоду, потому что бактерии чувствуют себя гораздо лучше, чем в мороз. Они начали систему, — говорит Олег Жданов. Поделиться

По его словам, удар по ДнепроГЭС был хорошо спланирован. Целью русской армии было вывести из строя гидроэлектростанции, что им и удалось.